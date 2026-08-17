René van der Gijp, pazar günü sc Heerenveen karşısında pahalıya mal olan puanlar bırakan Ajax’ı (2-2) ilgiyle izledi. Dordrechtli yorumcu, bu beraberliğin ardından Amsterdam ekibinin Marcos Leonardo için neden bu kadar para ödediğini anlayamadı.

Van der Gijp, KieftJansenEgmondGijp podcastinde yüksek sesle, “Acaba çölde oynarken oradan aldıkları o Brezilyalıyı izlemeye giden tek bir scout oldu mu?” diye sordu. Eski golcü ardından kendi sorusunu, “Bence olmadı” diye yanıtladı.

Masa arkadaşı Rob Jansen de araya Ajax’ın söz konusu scout’u hakkında alaycı bir gözlem sıkıştırdı. “Onun Hans Anders’a gitmesi lazım. Bir gözlük almaya.”

Van der Gijp, Leonardo’nun bu yaz transfer edilmesine ilişkin analizini sürdürerek, “Zorluğu anlıyorum” dedi. “Öyle kolayca bir Brezilyalıyı Hollanda’ya, burada PEC Zwolle’a karşı oynasın diye getiremezsin. Buna ‘bana iyi bir plan gibi geliyor’ diyecek çok fazla oyuncu yok.”

“Yani tam olarak emin olamadığın bir havuzdan oyuncu seçmek zorundasın. Ama 20 milyon... Bu çok büyük para!” diyen şaşkın Van der Gijp, Ajax’ın Al-Hilal’den gelen Leonardo için ödediği bonservis bedeline atıfta bulundu.

Leonardo, hem PEC Zwolle maçında (0-2 galibiyet) hem de Heerenveen karşılaşmasında teknik direktör Míchel tarafından ikinci yarının ortalarında oyuna sokuldu. Milyonluk transfer, iki mücadelede de gol atamadı.

Brezilyalı forvet, Ajax’ta Kasper Dolberg ve Tolu Arokodare ile rekabet ediyor. Míchel, pazar günü basın toplantısında bu sezon Leonardo’dan çok şey beklediğini vurguladı.