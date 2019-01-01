Van de Donk: Alex Morgan bize gol atamaz

Hollandalı orta saha oyuncusu, Dünya Kupası finalinde ABD'nin en büyük yıldızını durduracaklarından emin.

Kadın Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Danielle van de Donk, Dünya Kupası finalinde 'yi şoka uğratabileceklerini düşünüyor.

Yarı finalde karşılaştığı İsveç'i uzatmalara giden maçta 1-0 yenerek deviren ve finale yükselen Hollanda, turnuvanın favorisi Amerika Birleşik Devletleri karşısında şampiyonluk mücadelesi verecek.

İngiltere'yi 2-1 yenerek finale adını yazdıran son şampiyon ABD'nin en önemli kozu olan Alex Morgan, attığı golden sonra çay içme jesti yapmış ve bazı İngiliz taraftarları kızdırmıştı. Van de Donk, Morgan'ın kendilerine karşı spesifik bir gol sevinci planlayıp planlamadığıyla ilgili bir soruya çarpıcı bir yanıt verdi:

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"Bize gol atabileceğini düşünmüyorum."

Van de Donk, favori olmamalarının kendileri lehine bir durum olduğunu ifade ederken "Favori olmamak başınıza gelebilecek en iyi şey. Ben hayatım boyunca bu konumda oldum. Onlar muhtemelen bizim çok da iyi bir takım olmadığımızı düşünüyorlar. Bence bu bizim lehimize. Eğer bizi hafif alırlarsa onlara ne kadar hatalı olduklarını gösteririz." şeklinde konuştu.

Kadınlar Dünya Kupası final müsabakası 7 Temmuz Pazar günü TSİ 18:00'de başlayacak.