Van de Beek: Real Madrid'le anlaşmadım

İspanyol devinin Van de Beek'le anlaştığı yönündeki haberlere Hollandalı futbolcudan yalanlama geldi.

'ın yıldız orta saha oyuncusu Donny van de Beek, 'le sözleşme imzaladığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

ekibinin altyapısından yetişen ve genç yaşta takımın yıldız oyuncularından biri olan Van de Beek'in yaz döneminde takım değiştirmesi bekleniyordu ama o kalmayı tercih etti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı Real Madrid'le ciddi bir şekilde anılıyor. Hatta bazı haberlere göre İspanyol deviyle anlaşma imzaladı bile.

Bu haberlere Van de Beek'ten ilk yorum geldi. Ajax'la sözleşmesi 2022'ye dek süren Van de Beek, Real Madrid'le anlaşma yapıp yapmadığına yönelik sorulara "Resmi bir şey yok. Real Madrid'le bir sözleşme de imzalamış değilim. Sezon boyunca bu durum değişmedi." yanıtını verdi.

Real Madrid'in yaz döneminde kadrosuna katmak istediği Van de Beek için 55 milyon euro'yu gözden çıkarması bekleniyor.