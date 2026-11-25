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Giovanni van Bronckhorst, FC Porto yenilgisine rağmen Feyenoord'un performansından memnun kaldı. Rotterdam ekibi, salı akşamı De Kuip'te 0-1 mağlup oldu ve üst üste yedi resmî maçtır galibiyet alamıyor. Teknik direktör, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Ziggo Sport'a yaptığı açıklamalarda son bölümde iptal edilen oldukça sıra dışı gole de değindi.

Feyenoord, Oussama Targhalline'in kendi kalesine attığı golle henüz ikinci dakikada geriye düştü ancak Van Bronckhorst'a göre bu durum takımın direncini kırmadı. "Elbette bunun iyi bir başlangıç olmadığını hissediyorsunuz ama sonrasında oyuna devam edip tüm gücümüzle hücuma çıkmamızı daha da takdire değer buluyorum. Bence bugün gerçekten çok iyi oynadık."

Teknik direktör, önlerindeki maçlar için umut veren işaretler gördü. "Bu, ligin geri kalanı için elbette güven veriyor. Böyle zor bir dönemden geçerken Porto'ya karşı bunu ortaya koyabiliyorsanız, bugün eksik olan tek şey sonuçtu."

Van Bronckhorst ayrıca takımının önceki maçlara kıyasla çok daha kolay pozisyona girdiğini belirtti. "Onların kalecisi de birkaç harika kurtarış yaptı. Mücadele etmemizde bir eksiklik yoktu ve ileriye doğru adım attık."

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Florian Kastenmeier de Feyenoord teknik direktöründen övgü aldı. Porto karşısında Tjark Ernst'in yerine tercih edilen Alman kaleci, Van Bronckhorst'u etkiledi. "Bence Florian bugün gerçekten harika bir maç oynadı. Böyle bir durumda sahaya çıkıp Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkması... Geriden oyun kurarken biraz daha sakin olduğumuzu ve ister kısa ister uzun paslarla olsun, hücumu biraz daha kolay başlatabildiğimizi görüyorsunuz."

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Van Bronckhorst, takımının pazar günü Ajax'a karşı oynayacağı De Klassieker'de de aynı performansı sürdürmesini umuyor. "Gerçekten olumlu bir şey yakaladıysak buna tutunmak istiyorum. Bence bu, oyuncular için de doğal ve bunu onlara da söyledim."

Teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: "Takımın kendine güvendiğini hissediyorum. Kazanmak isteyen, bunun için elinden gelen her şeyi yapan bir takım görüyorum. Bugün sahada da bunu gördünüz ve pazar günü de göstermemiz gerekiyor."

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Feyenoord, Porto karşısında son bölümde Nacho Ferri'nin kafa vuruşuyla kısa bir süreliğine beraberliği yakalamış gibi göründü. Hakem Irfan Peljto, saatine gelen sinyalin ardından gol kararı verdi. Van Bronckhorst, "Başta tabii ki gol değildi, görüntü de öyleydi. Sonra saatini işaret etti" dedi.

"Daha önce de stadyumda saat sayesinde verilen bir gole tanıklık etmiştim. PSV'ye karşıydı." Feyenoord teknik direktörü, kaleci Jeroen Zoet'in 2017'de çok konuşulan kendi kalesine attığı golü kastediyor.

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VAR'ın müdahalesinin ardından gol iptal edildi. Hakem, son düdükten sonra Van Bronckhorst ile konuştu. "Sonunda beklemek zorundasınız. VAR'ın pozisyona bakacağını biliyorsunuz ve gol değilse gol değildir. Hakem de maçtan sonra özür diledi çünkü saatler düzgün çalışmıyordu."