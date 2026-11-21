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Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord-Excelsior maçı öncesinde Anis Hadj Moussa'nın durumuyla ilgili bilgi verdi. Kanat oyuncusu, Cezayir Millî Takımı'nda yaşadığı ayak bileği sakatlığı nedeniyle cumartesi akşamı De Kuip'te forma giyemeyecek.

Hadj Moussa'nın oynayıp oynayamayacağına ilişkin şüpheler vardı. Başlama vuruşundan bir saat önce ilk 11'de yer almayacağı netleşti. Sağ kanatta onun yerine Jerayno Schaken oynayacak.

"Durumu biraz daha iyi. Ancak bugün süre alabilecek kadar iyi değildi. Umarım salı gününe yetişir", diyen Van Bronckhorst, ESPN'e konuştu.

Feyenoord teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları da düşünüyor. Lig aşamasında FC Porto, salı günü De Kuip'e konuk olacak.

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Van Bronckhorst, Excelsior karşısında Schaken'ın yanı sıra sol kanatta Reiss Nelson'ı tercih etti. Luciano Valente ise böylece orta sahaya çekildi.

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"İki gerçek kanat oyuncusu ve orta sahada Valente ile hücumda birçok pozisyonumuz var. Bu kadroyla kazanacağımızı düşünüyorum", diyen Rotterdam ekibinin umutlu teknik direktörü, Schaken'dan da çok memnun.

"Schaken'ın müthiş bir gelişim gösterdiğini düşünüyorum. Henüz çok genç ama çok olgun oynuyor. Bugün ilk 11'de başlatarak ona güvendiğimizi gösteriyoruz."

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Van Bronckhorst, Feyenoord için önemli bir hafta olduğunu biliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçından birkaç gün sonra Ajax'a karşı De Klassieker oynanacak.

"Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura yükselme şansımızı korumak için de kazanmalıyız. Ama önce bugüne odaklanalım", dedi Feyenoord teknik direktörü.