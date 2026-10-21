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Rian Rosendaal
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Van Bronckhorst, Feyenoord'da başarı formülünü tercih ediyor

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında çarşamba akşamı Real Betis karşısında yeniden sahaya çıkacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, saat 21.00'de maça başlayacak 11 oyuncuyu belirledi. İlk 11, Como'nun 3-2 mağlup edildiği maçtakiyle tamamen aynı.

Feyenoord'da kaleyi Tjark Ernst koruyacak. Givairo Read sağ bekte, Javi López ise sol bekte görev yapacak. Jeremiah St. Juste savunmanın merkezine dönerken yanında Mike Mármol oynayacak.

Orta sahada, Telstar karşısında iki gol atan Steijn'in yerini Oussama Targhalline alacak. Feyenoord'un İspanya'daki orta sahasını Charles Vanhoutte ve Gjivai Zechiël tamamlayacak.

Anis Hadj Moussa çarşamba günü sağ kanatta oynayacak, Luciano Valente ise sol kanada dönecek. Nacho Ferri, konuk ekibin üç hücumcuyla oynadığı düzende en uçtaki forvet olacak.

Real Betis'in ilk 11'i: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Roca, Fornals; Antony, Isco, Abde; Parrott

Feyenoord'un ilk 11'i: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.