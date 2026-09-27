Van Bommel: Mbappe'nin yokluğu hiçbir şeyi değiştirmeyecek

Belçika Milli Takımı teknik direktörü Marc van Bommel, UEFA Uluslar Ligi ikinci hafta müsabakaları kapsamında yarın oynayacakları maçta Kylian Mbappe'nin yer almayacağı için üzüntü duyduğunu söyledi.

Van Bommel, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları ekledi: "Mbappe'nin sahada olmayacak olması üzücü. Her milli takımın en iyi oyuncularıyla karşılaşmak isteriz ve onun da orada olmasını dilerdim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşadığı sakatlığın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, ama yokluğu hem Fransa hem de Real Madrid için üzücü bir durum."

Belçikalı teknik adam, Mbappe'nin yokluğunun ekibinin maça hazırlığını değiştirmeyeceğini belirterek şöyle konuştu: "Sonuç olarak, bu bizim için pek bir şeyi değiştirmiyor. Rakibin adı ne olursa olsun, sahada istediğimizi ortaya koyma arzumuz aynı şekilde devam ediyor."

Kendi eksiklerine gelince, Belçika teknik direktörü Leandro Trossard ve Maike Bunders'ı da kadrosunda bulunduramayacağını, bunun sebebinin ilkinin topuğundaki, ikincisinin ise uyluk kaslarındaki sakatlık olduğunu doğruladı.

Mbappe, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında Fransa'nın Türkiye'yi tek golle mağlup ettiği maçta dizinden sakatlanması nedeniyle Belçika karşılaşmasında forma giyemeyecek.