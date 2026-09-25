Mark van Bommel, Belçika Milli Takımı teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçını cuma günü net bir galibiyetle tamamladı. Kırmızı Şeytanlar, cuma akşamı Stadio Olimpico'da İtalya'yı Mika Godts'un (Belçika adına ilk golü) ve Dodi Lukebakio'nun harika golleri sayesinde 0-2 mağlup etti. Böylece Van Bommel ve Belçika, Uluslar Ligi grup aşamasına mükemmel bir başlangıç yaptı.

Van Bommel, ilk maçında özellikle hücum hattında yeniliğe gitti. Mika Godts ve Diego Moreira, Charles De Ketelaere'nin yanında kanatlarda şans bulurken, Romelu Lukaku yedek kulübesinde başladı. İtalya'da ise Alessandro Romano orta sahada ilk kez forma giyerken, Roberto Mancini hücumda Moise Kean ile Francesco Pio Esposito'yu tercih etti.

Belçika, maçın ilk bölümünden itibaren Van Bommel yönetimindeki yeni düzenden fazla etkilenmediğini gösterdi. De Ketelaere, yedinci dakikada De Bruyne'nin şık pasının ardından önemli bir fırsat yakaladı ancak Donnarumma açılış golüne izin vermedi. Diğer tarafta ise Pio Esposito, ofsayt pozisyonunda direkten döndü.

Yirminci dakikada konuk ekip sonunda golü buldu. Solda topla buluşan Godts içeri kat etti, bir çalımla iki İtalyan savunmacıyı geçti ve eski Ajaxlı oyuncu Donnarumma'yı da geçerek skoru 0-1'e getirdi. Bunun ardından Belçika iştahlandı ve De Ketelaere, Raskin ve yine Godts ile farkı kısa sürede ikiye çıkarma fırsatları yakaladı, ancak Donnarumma İtalya'yı ayakta tuttu.

Van Bommel'in ekibi devre bitmeden önce de daha tehlikeli taraftı ve De Cuyper'in şutu kıl payı auta gitti. İtalya, ilk yarının sonlarına doğru oyuna biraz daha ortak oldu ve Kean, uygun bir pozisyondan yan ağları buldu. Ardından Ngoy da devre arasından hemen önce diğer tarafta topu kalenin yanından dışarı gönderdi. Böylece Belçika soyunma odasına hak edilmiş bir üstünlükle gitti.

İkinci yarının ardından oyun değişti ve İtalya, Kırmızı Şeytanlar üzerinde hemen baskı kurdu. Kean, yeniden başlangıçtan kısa süre sonra beraberlik golünü atacak gibi görünse de Lammens, ayaklarıyla yaptığı mükemmel kurtarışla buna engel oldu. Ardından Pio Esposito'nun denemelerinde de devreye girmek zorunda kaldı. Belçika ise arada bir De Bruyne ile etkili geldi; De Ketelaere'nin ortasında yaptığı kafa vuruşu doğrudan Donnarumma'nın üzerine gitti.

Van Bommel, 58. dakikada De Bruyne ile Moreira'yı kenara alıp yerlerine Hans Vanaken ve Lukebakio'yu sahaya sürerek İtalya'nın baskısına yanıt verdi. Roberto Mancini de birkaç dakika sonra üç değişiklik yaptı ancak maça sonradan giren bir Belçikalı oyuncu karşılaşmayı bitiren isim oldu. Lukebakio, 69. dakikada topu orta saha civarında aldı ve kendi başına İtalya ceza sahasına yöneldi.

Hücum oyuncusu içeri kat edip ceza sahası dışından müthiş bir vuruş çıkardı ve Donnarumma 0-2'lik gole engel olamadı. İtalya, sonrasında maça geri dönmeyi başaramadı ve böylece Van Bommel, Belçika Milli Takımı teknik direktörü olarak görevine İtalya deplasmanında aldığı galibiyetle başladı. Kırmızı Şeytanlar için bu ayrıca iki takım arasındaki son altı karşılaşmadaki ilk İtalya galibiyeti anlamına geldi.







