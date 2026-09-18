Belçika Millî Takımı'nın teknik direktörü Mark van Bommel, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak 4 maç hazırlığı kapsamında ilk kadrosunu açıkladı. Maçlar, 25 Eylül'de İtalya ile başlayacak, ardından 28 Eylül'de Fransa, 2 Ekim'de Türkiye ile karşılaşılacak ve 5 Ekim'de yeniden Fransa ile karşı karşıya gelinecek. Kadroda Real Madrid'in file bekçisi Thibaut Courtois'ın yer almadığı dikkat çekti.

Van Bommel, kadroyu açıklamak için düzenlediği basın toplantısında, Courtois ile Uluslar Ligi maçlarında yer almaması konusunda anlaştıklarını, aynı zamanda geri dönüş kapısının açık kaldığını vurgulayarak, "hâlâ dünya çapında" olarak nitelendirdiği Belçikalı kalecinin seviyesini övdü.

Kadroda Belçika'nın en önemli oyuncularından bazıları yer aldı; başta Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku olmak üzere, genç forvet Mathias Fernandez-Pardo da listeye dâhil edildi.

Teknik direktör, Youri Tielemans'ın kaptanlık pazubandını koruyacağını ve başlangıçta 4-3-3 diziliş üzerine oynatmayı planladığını doğruladı.

Van Bommel, Lukaku ile iletişime geçtiğini ve De Bruyne ile Napoli'de görüştüğünü belirterek, oyuncuların sahada ve soyunma odasında millî takıma destek verme konusundaki kararlılığına işaret etti; ancak uluslararası ara süresince Lukaku'nun dört maçın tamamında forma giymesini beklemediğinin altını çizdi.

Kadroda ayrıca, millî takımı bıraktığını açıklayan Axel Witsel ile sakatlığı nedeniyle Jérémy Doku'nun yanı sıra Alexis Saelemaekers ve Thomas Meunier de yer almadı.

Van Bommel, Saelemaekers'in kadro dışı bırakılmasının gelecekte ona kapıların kapandığı anlamına gelmediğini vurgularken, Meunier'e ise şu an için başka seçenekleri tercih ettiğini, ancak uluslararası kariyerini bitmiş saymadığını açıkladı.

Van Bommel, geçtiğimiz 15 Ağustos'ta Rudi Garcia'nın yerine Belçika Millî Takımı'nın başına geçmişti. Görevine zorlu karşılaşmalardan oluşan bir seriyle başlarken, tecrübeli isimleri de kadroda tutup yeni bir oyuncu kuşağına şans vererek takımı yeniden inşa etmeyi amaçlıyor.

Belçika kadrosu

Kaleciler: Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt, Yari De Busser.

Defans: Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kiliann Sildillia, Joaquín Seys, Arthur Theate.

Orta saha: Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken.

Hücum: Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Mathias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Loïs Openda, Leandro Trossard.