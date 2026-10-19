Ruben van Bommel, PSV'nin pazar günü sahasında Feyenoord ile oynayacağı kritik maçta forma giyebilir. PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, bunu pazartesi günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki FC Porto maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında söyledi.

Van Bommel, geçen cumartesi ADO Den Haag'a karşı oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta forma giymedi. Kanat oyuncusu, PSV'nin Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Porto ile oynayacağı önemli Avrupa maçı için de Portekiz'e gitmedi. Ancak Bosz, Van Bommel'in Feyenoord karşısında süre alabileceği konusunda iyimser.

Bosz'un basın toplantısındaki sözlerini aktaran De Telegraaf, teknik direktörün şu ifadelerine yer verdi: "Ruben, pazar günü antrenmanın büyük bölümünde takımla çalıştı. Burada henüz görev alacak kadar hazır olmadığına karar verdik. Pazar günü için kesinlikle bir seçenek."

ADO maçında başından sakatlanan Guus Til'in, Porto deplasmanına yetişmesi bekleniyor. Bosz, "Gerekli protokol uygulandı. Pazar günü durumu biraz daha iyiydi. Bu yüzden onu yanımızda götürmeye karar verdik. Antrenmana katılacak ve antrenmandan sonra oynayıp oynayamayacağına karar vereceğiz" dedi.

PSV, son üç maçının üçünü de kaybetti. Bosz, salı günkü Şampiyonlar Ligi maçında takımının üzerinde baskı olduğunu biliyor. "Kazanmamız gerekiyor. PSV'de beklenti budur. Önemli olan kazanmak. Son birkaç maçta bunu başaramadık. Kazanmak için daha istikrarlı olmalıyız."

Bosz, geçen hafta Almanya'da alınan 1-0'lık yenilgiyi değerlendirirken, "Leipzig maçına bakarsanız, karşılaşmanın büyük bölümüne hâkimdik ama daha kötü oynadığımız dönemler de oldu. O anlarda inisiyatifi rakibe bıraktık. Bunu düzeltmeliyiz" dedi.

Porto da Şampiyonlar Ligi'nin bir önceki haftasında yenildi. Portekiz ekibi, Real Betis deplasmanında 3-2 kaybetti. Daha önce de Manchester City'ye 2-0 mağlup olmuştu.