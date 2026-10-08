Stéphane Pauwels, Mark van Bommel’e sert çıktı. Belçikalı gazeteciye göre Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü’nünnet bir taktik planı yok ve yaptığı oyuncu değişiklikleri de seviyenin çok altında.

Van Bommel güçlü bir başlangıç yaptı, zira Uluslar Ligi’nde İtalya ve Türkiye mağlup edildi. Sonrasında ise Fransa’ya karşı alınan yenilgiler geldi (0-1 ve 4-1), ancak maçların ardından ortaya konan oyun konusunda iyimserlik vardı.

Pauwels buna kulak asmıyor ve Fransızca yayın yapan LN24 kanalında şikâyetini dile getiriyor. Gazeteci, Van Bommel’e ve onu göreve getirenlere eleştirel yaklaşıyor; selefi Rudi Garcia’nın Dünya Kupası’nın ardından neden gönderildiğini de anlayamıyor.

''Büyük, iyice ‘Flamanlaşmış’ federasyonumuz, Flaman patronlarıyla birlikte Hollandalı bir teknik adam atamaya karar veriyor. O da sadece Royal Antwerp ile lig şampiyonluğu ve kupayı kazandı. Yani Moeskroen ya da Poperinge’de de görev yapabilecek bir milli takım hocasını göreve getiriyoruz, onlar da onu alırdı. Flaman olması gerekiyordu!'', diye köpürüyor Pauwels.

Belçikalı futbol yorumcusu daha sonra Van Bommel’in Fransa’ya 4-1 kaybedilen maçtaki değişikliklerine yöneliyor. ''Ne yaptığını bilmiyor. Üstelik yine de dört gol yedik'', diyen Pauwels, Fransızların son bölümde dört kez ağları sarstığı ana işaret ediyor.

''Van Bommel aptalca değişiklikler yapıyor. Ama maçtan sonra da büyük bir ülkeye karşı iyi bir görüntü verdiğimizi anlatıyor. Önceki milli takım teknik direktörlerinde çok daha fazla eleştiri çıkardı. Ama şimdi Belçika Futbol Federasyonu demek ki halinden memnun'', diyor şaşkın Pauwels.

Belçika Milli Takımı, Uluslar Ligi’ne 12 Kasım’da Türkiye karşısında devam edecek. Üç gün sonra ise sırada İtalya maçı var.