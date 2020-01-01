Valverde, Premier Lig'e hevesli değil

Barça'nın eski antrenörü, Premier Lig'e gitmektense Avustralya'da takım çalıştırmayı yeğleyeceğini söyledi.

'dan kovulan Ernesto Valverde, teknik direktörlük kariyerindeki yeni durağın Premier Lig olmasını istemiyor.

Eski takımıyla iki şampiyonluğu yaşayan Valverde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki eleme turlarında üst üste iki sezon boyunca üç farklı avantajları değerlendiremeyip kupaya veda edince Katalan devindeki yolculuğuna elveda demek zorunda kalmıştı.

56 yaşındaki teknik adam, bir sonraki teknik direktörlük deneyimiyle ilgili soruya "İnsanlar bana bazen 'Premier Lig'e gitmek istemez misin?' diye soruyorlar. Ben de 'Aslında 'ya gitmek isterim' diyorum. Futbol kariyeri sonsuza dek süren bir şey değil. Bazen farklı yerlerde yaşama fırsatını değerlendirmelisiniz." yanıtını verdi.

Daha fazla takım

İspanya'da Barcelona'nın dışında Athletic Club, , ve 'yı çalıştıran Valverde, Yunan ekibi Olympiakos'la 127 maça çıkmış ve 5 kupa kazanmıştı.