Valverde: Messi hakkında endişelenmeye gerek yok

Ernesto Valverde, Barcelona'nın dünya yıldızı Lionel Messi'nin geleceğiyle alakalı çıkan söylentilere inanmadığını belirtti.

Teknik Direktörü Ernesto Valverde, SPORT'a verdiği röportajda 'nin kulüpten ayrılmayacağına inandığını söyledi.

Messi, 2017 yılında kulübüyle 4 yıllık bir sözleşme imzaladı ancak bu anlaşmada sezon sonunda Barcelona'dan ayrılabilmesini mümkün kılan bir fesih maddesi olduğu ortaya çıktı.

Valverde, geçtiğimiz günlerde "Barcelona benim evim ancak kazanan bir takım görmeye ihtiyacım var. Artık Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalıyız" açıklamasında bulunan Messi'nin sözlerininin yanlış yorumlandığını ve oyuncuların basına ne söyleyeceğini kontrol edemediklerini belirtti:

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"Messi kendini doğal olarak ifade ediyor ve sonrasında insanlar onun sözlerini yanlış yorumluyor. İnsanlar, onun söylediği her sözcüğün altında başka şeyler arıyor. O kendini ifade etmeye çalışıyordu. Bence Messi hakkında endişelenmemize gerek yok."

55 yaşındaki teknik direktör, Messi'nin, 17 Eylül'de 'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti ve ekledi:

"O dünyanın en iyi oyuncusu. Bu yüzden en kısa zamanda aramıza dönmesini istiyoruz."