Valverde kırmızı karttan dertli
Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Espanyol karşısında yaşadıkları puan kaybını Frenkie de Jong'un kırmızı kartına bağladı.
Katalan devi ilk yarısını geride tamamladığı maçın son anlarına 2-1 üstün girdi ama 75. dakikada De Jong'un ikinci sarı kartını görerek oyundan atılması sonrasında rakibine direnemeyerek 88'de yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Valverde, "Her maçta savaşmamız gerekiyor. Maça kötü başladık, sonrasında geri döndük ama ne yazık ki 10 kişi kaldık. O andan sonra pres yaptılar ve golü buldular. Frenkie'nin atılması bize çok zarar verdi." ifadelerini kullandı.
La Liga'da ilk yarıyı Real Madrid'in önünde averajla lider bitiren Barcelona, 9 Ocak Perşembe günü Kral Kupası yarı final ilk maçında Atletico Madrid'i konuk edecek.