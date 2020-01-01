Barcelona

Valverde kırmızı karttan dertli

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Espanyol karşısında son anlarda bir puana razı gelen Barcelona'da De Jong'un kırmızı kartı tartışılıyor.

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Espanyol karşısında yaşadıkları puan kaybını Frenkie de Jong'un kırmızı kartına bağladı.

Katalan devi ilk yarısını geride tamamladığı maçın son anlarına 2-1 üstün girdi ama 75. dakikada De Jong'un ikinci sarı kartını görerek oyundan atılması sonrasında rakibine direnemeyerek 88'de yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Valverde, "Her maçta savaşmamız gerekiyor. Maça kötü başladık, sonrasında geri döndük ama ne yazık ki 10 kişi kaldık. O andan sonra pres yaptılar ve golü buldular. Frenkie'nin atılması bize çok zarar verdi." ifadelerini kullandı.

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La Liga'da ilk yarıyı Real Madrid'in önünde averajla lider bitiren Barcelona, 9 Ocak Perşembe günü Kral Kupası yarı final ilk maçında Atletico Madrid'i konuk edecek.

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