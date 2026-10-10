Vallecas'ta çılgınlık, Rayo-Athletic maçı tatil edildi: başkana yönelik protesto kâğıt uçaklarla yapıldı

Başkan Martín Presa’ya yönelik sert protesto, Vallecas’taki öğleden sonrayı tamamen gergin bir güne çevirdi ve Rayo Vallecano ile Athletic Bilbao arasındaki maçın kesin olarak tatil edilmesiyle sonuçlandı. 13. dakikada patlak veren ilk olayların ardından, sahaya yoğun şekilde yabancı madde atılması nedeniyle oyunu yeniden başlatmak için birkaç girişimde bulunuldu ancak hakem, fiilen futbol oynamanın imkânsız hale geldiği 45 dakikanın ardından karşılaşmayı kesin olarak durdurmak zorunda kaldı.





YABANCI MADDE YAĞMURU - Kulübün iflasın eşiğine geldiği bir ortamda, ev sahibi takım taraftarlarının yönetime yönelik protestosu, kâğıttan uçaklar, renkli lastik toplar ve diğer cisimlerin sahaya atılmasıyla başladı. Kısa sürede çim zemini kaplayan bu cisimler, oyun alanını kullanılamaz hale getirdi.









PROTESTO - Maç durdurulduktan sonra, Agrupación de Peñas del Rayo Vallecano resmi bir açıklama yayımlayarak protestoyu “meşru, demokratik, gerekli ve barışçıl” olarak niteledi; bunun, “15 bin taraftarın sağlığının tehlikeye atıldığı otuz yılın bir sonucu” olduğunu belirtti.





KINAMA - LaLiga, Vallecas Stadı’nda yaşanan ciddi olaylar ve protestolara ilişkin sert ve son derece kararlı bir kınama mesajı yayımladı. Bu olaylar, Rayo Vallecano ile Athletic Bilbao arasındaki maçın kesin olarak durdurulmasıyla sonuçlandı. İspanyol ligi, resmi açıklamasıyla karşılaşmanın kalan bölümünün oynanacağı tarih ve saatin önümüzdeki saatlerde duyurulacağını bildirdi. AS’ta yer alan habere göre, kamu düzeni gerekçesiyle ve en üst düzey güvenlik standartlarının sağlanması adına, maçın kalan dakikalarının büyük olasılıkla seyircisiz oynanacağı belirtildi.



