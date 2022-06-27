"Valerien Ismael'in planları, Wout Weghorst'a çekici geldi"

Hollandalı oyuncu, Dünya Kupası yaklaşırken düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor.

2022/23 sezonuna Valerien Ismael yönetiminde yeni bir solukla başlamak isteyen Beşiktaş, forvet hattını güvenebileceği bir golcüye emanet etmek için kolları sıvadı.

Uzun bir süredir siyah-beyazlıların Wout Weghorst ile ilgilendiği söylenirken bu transferde olumlu adımların atıldığı ve oyuncunun yakında Beşiktaş'a imza atabileceği iddia ediliyor.

Peki Wout Weghorst'un Beşiktaş tercihindeki nedenler ne? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

"Beşiktaş, Valerien Ismael nedeniyle tercihleri arasında"

Hollanda edisyonundan Rian Rosendaal, Beşiktaş'ın gündemindeki Wout Weghorst'u değerlendirdi:

"Wout Weghorst boyu ve fiziğiyle ön plana çıkıyor. Hava toplarında oldukça iyi (son olarak Galler'e karşı galibiyet golünü kafayla attı) ve ceza sahası içinde topa hakimiyeti yüksek, bu da savunmacıların işini zorlaştırıyor. Fakat sezon sonunda küme düşen Burnley'de 20 maçta 2 gol atabildi."

"Premier Lig'de oynamak her zaman hayaliydi, ancak Championship ona pek çekici gelmiyor. Katar'daki Dünya Kupası yaklaşırken en üst seviyede oynamak istiyor."

Uluslar Ligi'nde Hollanda ile milli görevdeyken Beşiktaş dedikoduları hakkında konuşmak istememişti: "Medyada yazılan her şeye inanmayın. Türkiye'ye çoktan gittiğim izlenimi yaratılıyor. Almanya, Türkiye ve Premier Lig'den ilgi var. Ama önce burada Hollanda'ya odaklanacağım."

"Beşiktaş özellikle Valerien Ismael nedeniyle Weghorst'un tercih edebileceği bir takım. Onu Wolfsburg'dan tanıyor ve Ismael'in onun için planları Weghorst'a çekici geldi."

"Dünya Kupası yaklaşırken Weghorst'un Beşiktaş'a katılması iyi olabilir. Weghorst teknik olarak yetenekli değil, ancak fiziksel olarak takıma çok şey katabilir. 2 forvetli bir sistemde oynamaya da alışkın."

"Büyük ihtimalle Katar için kadroda yer alacak ve bir takımda düzenli oynamasının faydasını görecek."

"Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal oyuncularının düzenli forma giymesini istiyor ve Weghorst da bunu iyi biliyor. Memphis Depay, Steven Bergwijn gibi rakiplerle Dünya Kupası'nda muhtemelen kadroda başlayamayacaktır. Bir de uzun sürenin ardından Hollanda kadrosuna dönen Vincent Janssen var. Van Gaal'ın elinde Luuk de Jong ve Noa Lang da bulunuyor. Önümüzdeki birkaç ay, Hollanda için forvet pozisyonu konusunda oldukça çekişmeli olacak."

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