Valentin Rosier resmen Beşiktaş'ta
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sporting Lizbon'un Portekizli sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Bilindiği üzere siyah-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki oyuncuyu transfer görüşmelerinde bulunmak için geçtiğimiz gün İstanbul'a getirmişti.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon kulübünde bulunan futbolcu Valentin Rosier ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Valentin Rosier'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Sporting Lizbon, Rosier'i 2019 yazında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dijon'dan transfer etmişti.
Rosier, Portekiz ekibinin forması altında geçtiğimiz sezon 14 resmi maçta görev alırken, gol veya asist katkısı yapamamıştı.