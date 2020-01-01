Valentin Rosier: İnşallah şampiyon oluruz

Beşiktaş'ın yeni transferi Fransız futbolcu Valentin Rosier, siyah-beyazlı takımda forma giymenin çılgınca bir duygu olduğunu söyledi.

ekibi 'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edilen 24 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Rosier, "Burada olmak çılgınca bir şey. Böyle bir şehirde ve kulüpte oynamak benim için güzel bir duygu olacak." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımda iyi bir performans sergilemek istediğini aktaran Fransız oyuncu, "Savaşçı ve hızlı bir futbolcu olduğumu söyleyebilirim. Oyunu tek yönüyle oynayan bir özelliğim yok. Hem savunmada hem de hücumda takım için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş'ın ve taraftarının popülaritesini daha önceden biliyorum. İnşallah şampiyon oluruz. Elimden geleni yapacağım. Taraftarların stada gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Daha fazla takım

Valentin Rosier, son olarak Türkçe "İnşallah Beşiktaş şampiyon." diyerek sözlerini tamamladı.