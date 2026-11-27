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Lucas Vennegoor of Hesselink'in SC Freiburg ile FC Twente arasındaki Konferans Ligi maçında (2-1) sergilediği davranış Valentijn Driessen'i çileden çıkardı. 19 yaşındaki forvet, maçın son anlarında penaltı noktasına zarar vermeye çalıştı. Driessen, De Telegraaf gazetesinin Kick-off adlı futbol podcast'inde bu tür davranışların bundan böyle doğrudan kırmızı kartla cezalandırılmasını savundu.

FC Twente, perşembe akşamı Freiburg deplasmanından bir puanla dönecek gibi görünüyordu. Ancak hakem Manfredas Lukjancukas, maçın bitimine kısa süre kala Alman ekibi lehine penaltı verdi. Derry Scherhant, Bart van Rooij'un bacağına takılıp yere düştü. Ardından bir arbede yaşandı ve Vennegoor of Hesselink, penaltı noktasını tekmeleyerek bozma fırsatını buldu.

Kick-off programında katılımcılara, penaltı noktasına zarar vermenin kesinlikle kırmızı kartla cezalandırılması gerekip gerekmediği soruldu.

Driessen'in yanıtını düşünmesi bir saniye bile sürmedi. De Telegraaf gazetesinin futbol sorumlusu, "Sarı kartla buna son veremezsiniz," dedi. "Bazıları bunun için sarı kart görmeye değer olduğunu düşünüyor. Bunu kimin yapacağı önceden kararlaştırılmış oluyor."

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Driessen, görüşünü desteklemek için Wout Weghorst'u varsayımsal bir örnek olarak gösterdi: "Örneğin Wout Weghorst maçtan önce şöyle der: Benim zaten bir sarı kartım var, dolayısıyla böyle bir şey olursa penaltı noktasını sen bozmalısın."

Matthias Ginter'in penaltı vuruşu direkten döndü, ancak Niklas Beste dönen topu ağlara göndererek galibiyet golünü attı. Driessen, "Açıkçası dönen topun gol olmasına bayıldım," dedi. "Sırf Vennegoor of Hesselink yüzünden bile. Tam bir zavallı!"

Driessen'e göre FC Twente oyuncularının hakemin kararından şikâyet etmek için fazla nedeni yoktu. Gazeteci, "Bence haksız bir penaltı değildi. O pozisyonda penaltı verilebilir," dedi.

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Driessen sözlerini şöyle sürdürdü: "FC Twente elbette o oyuncuyu ve bütün takımı sindirmek için elinden geleni yaptı. Vennegoor penaltı noktasını bozabilsin diye itip çektiler, daha neler neler yaptılar. Bu yüzden Drommel'in yanlış köşeye yatmasına ve yine de gol olmasına sevindim."

Driessen, daha ağır bir cezanın istenen etkiyi hemen yaratacağından emin: "Bu gerçekten çok acınası! O yüzden kırmızı kart verilmeli diyorum; böylece buna hemen son verirsiniz. Göreceksiniz, bir daha asla olmaz."

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Driessen, "Bu seviyede kameralar her yeri izliyor. O zaman hiçbir teknik direktör veya takım arkadaşı sana penaltı noktasını bozmanı söylemez," dedi. Bu tür sindirme girişimlerinin futbolun bir parçası olduğu görüşünü de kabul etmedi: "Futbolun parçası olan ne, biliyor musunuz? Büyük fırsatlar bulduğunuzda onları değerlendirmek. Twente'nin yapması gereken buydu, çünkü bunun dışında gayet iyi oynadı."