Valentijn Driessen, De Telegraaf gazetesindeki köşe yazısında Óscar García'ya sert çıkıştı. İspanyol teknik direktör, Ajax ile Eredivisie'de ligi beşinci sırada tamamlayabildi.

Böylece Amsterdam ekibi, Avrupa kupalarına katılmak için play-off'larda mücadele etmek zorunda kaldı. FC Utrecht, sc Heerenveen ve FC Groningen (Perşembe günü karşılaşacakları rakip) ile birlikte Ajax, Conference League ön eleme turlarında kimlerin oynayacağına karar verecek.

Driessen, rekor şampiyonun son derece hayal kırıklığı yaratan sezonu hakkında da iyi sözler sarf etmiyor. "Ajax. Ülkenin en büyük kulübü, ulusal ve uluslararası alanda rezil oldu ve bunu ara sıra değil, daha çok yapısal bir şekilde yapıyor," diye yazıyor De Telegraaf'taki köşe yazısında.

"Ajax, Hollanda'nın Anderlecht'i olma yolunda hızla ilerliyor. Eskimiş bir üst düzey kulüp, ara sıra yukarı doğru bir sıçrama gösteren, alt üst düzeyden öteye geçemeyen bir kulüp. Bu sezon hem sportif hem de yönetimsel olarak her cephede kendini gülünç duruma düşürdü," diyor.

Jordi Cruijff'un yakın arkadaşı olan geçici teknik direktör García, Driessen tarafından hiç de esirgenmiyor. "Ajax gibi García da bir gülünç figür. Şimdiden Ajax için bir felaket ve gelecek sezon da kulüpte söz sahibi olacağını düşünmek bile istemiyorum," diyor gazeteci.

"Oyuncularıyla hiçbir bağı yok ve oyuncuların da Garcia ile hiçbir bağı yok. İspanyol, öncülleri John Heitinga ve Fred Grim'den bile daha kötü performans gösteriyor. Ajax oyuncuları, Garcia için play-off'larda kesinlikle tam gaz oynamayacaklar. Onun sırtlarına sapladığı bıçağı çıkardıktan sonra bile."