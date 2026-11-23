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Valentijn Driessen, De Telegraaf'ın Kick-Off programında Matthijs de Ligt'i sert biçimde eleştirdi. Savunmacı, pazar günü Liverpool'a 4-0 yenilen Manchester United'da oldukça savunmasız bir görüntü sergiledi.

“Üç kez fena halde hata yaptı. Sahada sanki amatör bir futbolcu vardı,” diyen Driessen, pazar günü Manchester United'ın Hollandalı savunmacısını giderek artan bir şaşkınlıkla izledi.

Sunucu Pim Sedee, De Ligt'in Liverpool'un çok hızlı hücumcularıyla mücadele etmek zorunda kaldığını ve Leny Yoro'nun, savunmanın arkasına sarkan Aleksander Isak'ı düşürdüğü için maçın başlarında kırmızı kart gördüğünü hatırlattı.

“Mesele, pozisyonu doğru değerlendirmek,” diye karşılık verdi Driessen. “Etrafta on tane Usain Bolt dolaşsa bile mesele pozisyonu doğru değerlendirmek.”

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“De Ligt ayrıca topa sağ ayağıyla çok garip bir hamle yaptı. Sonra da tabii yine kendini yerde buldu. İnsan düşünüyor: Bu nasıl mümkün olabilir? Ajax'taki De Ligt nereye kayboldu?” diye sordu Driessen.

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De Ligt'e yönelik eleştirilerini sürdüren Driessen, “Bunlar çok basit şeyler,” dedi. “Böyle bir topun geldiğini gördüğünde, topa senin mi müdahale etmen gerektiğini yoksa onu bırakıp bırakamayacağını değerlendirebilirsin. Oysa o bakmadı bile. Gerçekten bakmadı. De Ligt sadece şansını denedi.”

İngiliz basını da maçın ardından De Ligt'i yerden yere vurdu. “Topu bırakarak Isak'a savunmanın arkasına sarkma fırsatı verdiğinde ne düşündüğü bir muamma. Bu pozisyon kırmızı kartla sonuçlandı,” diye yazan Manchester Evening News, De Ligt'e 3 puan verdi. “Pochettino onu seviyor gibi görünüyor ama bu, Premier Lig'e acı verici bir dönüş oldu.”

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Gary Neville da Hollandalı oyuncunun performansını eleştirdi. “De Ligt her şeyi berbat ediyor. Buna inanamadı ama daha önce stoper olarak oynadı.”

“Yoro'nun orada olmadığına inanamadı. Ardından Yoro temas ediyor ve bu beceriksizce bir hareket. Açıkçası bundan daha kötüsü olamaz. Dört savunmacı da yalnızca kendi görevlerini düşünüyor. Korkuyorlar,” ifadeleri Sky Sports'ta

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