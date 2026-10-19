Milan Zonneveld’in gelişimi Valentijn Driessen’in de dikkatinden kaçmadı. Şu anda 23 yaşında olan forvet, bir buçuk yıl önce Quick Boys formasıyla amatör seviyede oynuyordu. Bugün ise altı golle VriendenLoterij Eredivisie’nin en golcü oyuncularından biri.

Zonneveld’in gelişimi, De Telegraaf gazetesinin Kick-off podcast’inde gündeme geldi. Driessen, "Quick Boys’tan geldiği için onu Telstar’da takip ettim. Ne kadar çabuk uyum sağlayacağını görmek istiyordum. Özellikle de forvet olduğu için özel bir şeylere sahip olması gerekiyordu," diye söze başladı.

"Ama Telstar’da işler hiç iyi gitmedi. Sonra bir noktada Thórisson ile takas edildi. Thórisson, Sparta’dan Telstar’a; Zonneveld ise Sparta’ya gitti."

"O zaman Maurice Steijn’e, bu oyuncuyla iyi bir anlaşma yaptıklarını düşündüğümü söylemiştim. Çünkü mücadeleci, sürekli çabalayan biri. Ama orada da çok az gol attı."

"Şimdi ise birden gol atmaya başladı. Geçen gün Willem II’ye karşı ceza sahasının kenarında yaptığı bir hareketi ve ardından verdiği o ince ara pası gördüm. ‘Onu kimin çalıştırdığını bilmiyorum ama çok büyük ilerleme kaydetmiş,’ diye düşündüm. Üstelik hâlâ nispeten genç bir oyuncu."

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Bu durum Driessen’e, 23 yaşındayken hâlâ Heracles Almelo’da oynayan Weghorst’un gelişimini hatırlatıyor. Weghorst, daha sonra AZ, VfL Wolfsburg, Burnley ve Beşiktaş üzerinden Manchester United’a kadar yükselmişti.

Driessen, "Weghorst elbette artık kariyerinin son dönemlerinde. Belki de yeni Weghorst o olabilir. Durmadan mücadele ediyor. Doksan dakika boyunca, sürekli," diyerek sözlerini tamamladı.