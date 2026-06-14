Valentijn Driessen, Dünya Kupası'nda bir ülkeden çok etkilendi

Valentijn Driessen, cumartesi gecesi Brezilya karşısında pek zorlanmadan hak ettiği bir puanı (1-1) alan Fas'tan oldukça etkilendi. Ancak De Telegraaf gazetesinin futbol editörü, Kick-Off podcast'inde yaptığı öngörüde, tüm coşkuya rağmen final biletinin çok zor bir hedef olduğunu belirtti.

"İlk yarıda Fas'ın çok iyi oynadığını düşündüm. Ancak evet, bu ilk maç. Dolayısıyla bu konuda söylenecek çok az şey var," diyen Driessen, PSV'li Ismael Saibari ve arkadaşlarının kalan grup maçlarında nasıl bir performans sergileyeceklerini beklemek zorunda.

Driessen, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin geçtiğimiz günlerde Fas'ın dünya şampiyonluğunu kazanacağına dair umutlarını dile getirdiğini duydu. "Muhtemelen diğer ülkeleri pek göz önünde bulundurmuyor. Belki de bunun onun geçmişiyle bir ilgisi vardır," diyerek Mamdani'nin Uganda doğumlu olmasına atıfta bulunuyor.

"Ama bence Fas finale kalamayacak. Ancak önümüzdeki 100 yıl boyunca futbol ülkesi olarak hesaba katmamız gereken bir ülke. Çünkü gerçekten bir futbol ülkesi. Harika yetenekler çıkarıyor. Ve giderek daha fazla takım oyuncusu da," diyor Driessen, 2022 Katar Dünya Kupası'nda yarı finalist olan Fas'a büyük saygı duyuyor. "Eredivisie'de çok sayıda Faslı yeteneğin olması boşuna değil."

Meslektaş Mike Verweij ise dikkatleri Fransa'nın en üst seviyesi olan Ligue 1'e çeviriyor. "Orada yıllar önce bir süreç başlatıldı. İnsanlar Avrupa'da büyük Faslı yetenekleri aramaya başladılar. Surinam ve Curaçao da Dünya Kupası öncesinde biraz buna benzer bir yol izlemeye başladı."

"Ancak sadece Fas'ta gençlik eğitimine çok sistematik bir şekilde yatırım yapıldı," diye vurguluyor Verweij, Fas milli takımı hakkındaki analizinde. "Her türlü futbol akademisi var. Ve bu gerçekten meyvesini veriyor. Bu yüzden bunu görmek çok güzel. Ve geçen sefer yarı finale kadar yükseldiler."

Fas, Dünya Kupası'na Cumartesi günü İskoçya ile oynayacağı maçla devam edecek. İskoçya, Dünya Kupası'na Haiti'yi 0-1 yenerek zorlu bir galibiyetle başlamıştı. 25 Haziran'da ise teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin takımı, Haiti ile karşılaşacak.