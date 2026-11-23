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Feyenoordlu oyuncular, Tjark Ernst'e güvenmediklerini söylemek için Giovanni van Bronckhorst'a gitti. Valentijn Driessen, pazartesi günü Vandaag Inside'da bu iddiayı ortaya attı.

De Telegraaf'ın futbol şefi Driessen, “Feyenoord muhtemelen kaleci değiştirecek. Çünkü oyuncular Van Bronckhorst'a gidip Ernst'e güvenmediklerini söylediler” dedi.

Driessen, Feyenoordlu oyuncuların Alman kaleciden neden memnun olmadığını anladığını söyledi: “Kulübe puan, para ve liderlik kaybettiriyor. Feyenoord artık beşinci sırada.”

Ernst'in salı günü Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto'ya karşı yedek kulübesinde oturması bekleniyor. “Bence pazar günkü Ajax maçını da düşünüyorlar. O çocuğu o maçta De Kuip'te sahaya sürmek pek akıllıca olmayabilir.”

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Rijnmond'a göre salı günü Feyenoord'un kalesini Florian Kastenmeier koruyacak. Shaqueel van Persie'nin de Nacho Ferri'nin yerine ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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Kulüp muhabiri Dennis Kranenburg pazartesi günü, “Bir değişiklik yapılacağına dair güçlü sinyaller alıyoruz. Tabii yerine geçecek kişinin bu akşam merdivenden düşmemesi lazım ama bunun yakında gerçekleşeceğini duyuyoruz” dedi.

Johan Derksen, Feyenoord'un ikinci kalecisi Kastenmeier'i kastederek, “O Ernst'ten daha kötü olamaz. Kaledeki de tam bir yaşlı karı. Kalesinden çıkmaya hiç cesaret edemiyor” dedi.

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Şüpheci Derksen, “Oyuncuların teknik direktöre gitmesini anlıyorum çünkü para için oynuyorsun. Ernst'le hiç şansın yok. Onunla asla şampiyon olamazlar” diye konuştu.