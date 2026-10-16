Valentijn Driessen, Clarence Seedorf’tan etkilendi. 50 yaşındaki teknik direktör bu hafta Corinthians’ta tanıtıldı ve törende akıcı bir Portekizce konuştu.

Kötü sonuçlarla geçen bir serinin ardından Corinthians, Brezilya Série A’da 16. sıraya geriledi. Bunun üzerine teknik direktör Fernando Diniz görevden alındı ve yerine Seedorf getirildi.

Driessen, De Telegraaf’ın Kick-off podcast’inde, “Tanıtımı harikaydı” diyerek söze başlıyor. “Gerçekten öyle. Akıcı bir Portekizce konuştu; salona girer girmez varlığını hissettirdi.”

“O basın toplantısında kendini tanıttığı kadar iyi performans gösterirse Corinthians bütün maçlarını kazanır. Gerçekten harika bir iş çıkardı. Elbette çok iyi konuşuyor ama kendini ifade ediş biçimi... Üstelik o dilde. Karşımızda gerçekten etkileyici biri vardı.”

“Etkileyiciydi, gerçekten etkileyiciydi. İletişimden söz ediyorsak Corinthians’ın bu konuda endişelenmesine gerek yok. Yanılmıyorsam İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, İngilizce, Felemenkçe konuşuyor...”

Gelecek maçlar COR Serie A 19:00 VIT

Perşembe günü, Seedorf’un Corinthians’taki yeni görevi nedeniyle KNVB Denetim Kurulu üyeliğinden derhâl ayrılacağı açıklandı. Driessen bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyor.

Driessen sözlerini şöyle noktalıyor: “Bu durum KNVB açısından uygun değil. Seedorf’u, Corinthians’ı ve Depay’ı böyle bir duruma sokmamak gerekir. KNVB’yi de. Dolayısıyla bu çok kolay bir karardı.”