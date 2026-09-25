Valentijn Driessen, Marc-André ter Stegen'den hiç etkilenmiş değil. De Telegraaf'ın gazetecisi, Barcelona kalecisinin kendi ceza sahasında yeterince otorite sergilemediğini düşünüyor ve bu nedenle Manuel Neuer'in yıllarca Almanya Milli Takımı'nda neden tercih edildiğini iyi anladığını söylüyor.

De Telegraaf'ın Kick-off podcast'inde ilk olarak Virgil van Dijk'ın Almanya karşısında iptal edilen golü konuşuluyor. Burada, hücum oyuncularının kornerlerde kaleciyi engellemek için giderek daha sık bilinçli şekilde onun etrafına yerleştirilmesi üzerinden bir tartışma doğuyor. Van Dijk'ın kafa golünde Ter Stegen, yakınında duran Brian Brobbey'den bir miktar rahatsızlık gördü.

Driessen bu gelişmenin taraftarı değil ve bu noktada Premier League'den örneklere de işaret ediyor. Gazeteci, “İngiltere'de bu gerçekten sıradan bir şey. Eğer futbol buysa ve goller bu şekilde atılacaksa, o zaman bana göre her şey çok daha az ilgi çekici hale geliyor” dedi.

“Bu, büyük dostumuz Ter Stegen'in elbette korkak olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Gerçekten öyle, çıkmaya cesaret edemiyor” sözleriyle sert konuştu. Ter Stegen birkaç kez topu yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştı ancak Driessen'e göre bunu ikna edici biçimde yapmadı.

Gazeteci, “Manuel Neuer'in bunca zaman Almanya'nın birinci kalecisi olmasını çok iyi anlıyorum. O, seviye olarak daha iyi” dedi.

Meslektaşı Mike Verweij ise Brobbey'nin itmesi nedeniyle Van Dijk'ın golünün iptal edilmesini tuhaf bulacağını söyledi. Verweij, “Böyle bir faul orta sahada yapılsa herkes 'bırakın oyun sürsün' der” ifadelerini kullandı.

Driessen buna şunu ekledi: “Onun gerçekten dengesinin bozulup bozulmadığı tartışılabilir. Ben öyle düşünmüyorum, çünkü Ter Stegen bu konuda tam anlamıyla bir pısırık.” Ancak Kicker'ın cuma günü bildirdiğine göre gol, gerçekte Brobbey'nin ofsaytı nedeniyle geçersiz sayıldı.