Valentijn Driessen, Ajax'ın Míchel Sánchez'in yerine Arne Slot'u getirmeyi ciddi biçimde düşünmesi gerektiği görüşünde. De Telegraaf gazetecisi, Amsterdam ekibinin İspanyol teknik direktör yönetiminde hiçbir ilerleme kaydetmediğini düşünüyor. Driessen'e göre şu anda bir kulüp çalıştırmayan Slot, takımı yeniden futbol oynatabilecek doğru isim.

Driessen, Ajax'ın Konferans Ligi'nde Hajduk Split karşısında aldığı utanç verici 2-1'lik yenilginin ardından Kick-off podcast'inde dikkat çekici bir öneride bulundu: "Ben Arne Slot'u değerlendirirdim. Neden olmasın? Bu yolun sonu yok. Bu oyuncuları futbol oynatabilmek için onlara ulaşabilecek birine ihtiyacınız var."

Driessen'e göre Slot, Ajax'ın şu anda ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip. Gazeteci, "Slot iletişim konusunda çok güçlü. Taktik açıdan ve antrenman içeriği bakımından da gerçekten çok iyi. Zaten bu özellikleriyle tanınıyor" dedi. Driessen, özellikle Míchel'in mesajını oyuncu grubuna nasıl aktardığını sorguluyor.

Jeroen Kapteijns de podcast'te Ajax teknik direktörünün iletişim becerilerini sert biçimde eleştirdi. Muhabir, "Míchel'in İngilizcesi dinlenecek gibi değil, gerçekten bir felaket" dedi ve tercümanla çalışmanın da sorun yarattığını vurguladı: "Futbolda ayrıntılar önemlidir ama onları ifade edip açıklayabilmeniz gerekir. Dile iyi hâkim değilseniz o ayrıntılara inmek çok zor."

Driessen ayrıca oyuncuların bir noktadan sonra teknik direktörlerini ciddiye almamaya başlayacağından endişe ediyor. Gazeteci, "Oyuncular bunu çok çabuk fırsata çevirir ve onunla alay etmeye başlar. Sonra soyunma odasına girersiniz, herkes gülüyordur ve 'Yine geldi' diye düşünürsünüz. Birine gülmeye başladığınız anda, anlattıklarını zaten artık dinlemiyorsunuzdur" dedi.

Bu eleştiriler, Driessen'e göre Ajax'ın yine birbirinden kopuk bir görüntü sergilediği bir gecenin ardından geldi. "Gerçekten hiçbir şeye benzemiyordu. Ortada kesinlikle bir takım yoktu ve herkes kendi bildiğini yapıyordu. Birbirinden kopuk on bir oyuncu vardı."

Slot, mayıs ayında Liverpool'daki görevinden alınmasından bu yana bir kulüp çalıştırmıyor. Geçen yaz Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenmeyi de reddetti. 47 yaşındaki teknik direktör, ağustos ayında milli takım çalıştırmak yerine her gün oyuncularla antrenman sahasında olmayı tercih ettiğini söylemişti. Bu nedenle kulüp futboluna dönmeye daha sıcak baktığı anlaşılıyor, ancak Ajax'ın Slot için bir seçenek olup olmayacağı bilinmiyor.

Driessen, Ajax'ın Míchel'le birlikte Amsterdam'a gelen İspanyol teknik ekiple yollarını ayırma ihtimalini bile dışlamıyor. "Kulübün çıkarınaysa bunu yapmalısınız" diyen gazeteci, ardından Jordi Cruyff'un izlediği politikayı da sorguladı: "Şu anda ekim ayının ortasındayız ve hiçbir gelişme görmüyorsunuz. Bunu çoktan görmüş olmanız gerekirdi. Bu teknik direktör de hiçbir gelişme gösteremiyor."