Valentijn Driessen açıkladı: Bu Eredivisie kulübünde kadro kararını yönetim verdi

Leeroy Echteld, Perşembe günü Conference League çeyrek finalinde Shakhtar Donetsk karşısında en iyi on biriyle sahaya çıkmak istiyordu. AZ yönetimi, Max Huiberts ve Marijn Zeeman’dan oluşan yönetim kurulu, Eurojackpot KNVB Kupası finali göz önünde bulundurularak müdahale etti.

AZ, ilk maçta 3-0 mağlup olmuş ve kendi sahasında 2-2 berabere kalarak elenmişti. Alkmaar ekibi, üç gün sonra kupa turnuvasının finalinde NEC'i 5-1 yenerek rövanşı aldı.

"Echteld, Pazar günü Willem Vissers'e, az çok kayıt dışı olarak, bu konuyu çok ciddiye almak istediğini belirtti. Birinci takımda da öyle," diye açıkladı Valentijn Driessen Pazartesi günü Vandaag Inside programında.

"Sadece en iyi oyuncularla. O zaman Jordy Clasie ve Peer Koopmeiners'i kadroya almayabilirdi, çünkü onlar formda değildi. Ama geri kalanları alacaktı. Böylece yine de yarı finale çıkmayı deneyecekti. Ancak yönetim müdahale etti, Huiberts ve sanırım Zeeman da dahil," diye ekledi De Telegraaf'ın futbol şefi.

Driessen, AZ'nin yaz tatilinden sonra Echteld ile devam etmesi gerektiğini düşünüyor. "Evet, tabii ki. Onu bir yıllığına al. Ve eğer işe yaramazsa, dört ya da beş ay sonra kovarsın. Ama şu anda o çocuğu takımdan çıkaramazsın."

Johan Derksen, kupa finalinden sonra Echteld'in kalabileceğini söyleyen Jordy Clasie'ye tepki gösterdi. "AZ'nin kaptanıysan, yeni teknik direktörü sen atamalısın diye düşünmüyorum. Bu, bir organizasyonu belki de zor durumda bırakabilir. Çünkü sanırım Bay Zeeman ve yeni teknik direktör (Niels van Duinen, ed.) de kendi fikirleri vardır."

"Ayrıca bu biraz fırsatçılık da, çünkü bu teknik direktör bu maçta taktiksel açıdan da dahil olmak üzere çok iyi iş çıkardı. Ancak ligde ve Avrupa'da Echteld pek de etkileyici bir performans sergilemedi," dedi Derksen.