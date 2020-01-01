Valencia'yı koronavirüs sardı

Valencia Kulübü, futbolcusu Ezequiel Garay dışında, teknik kadro ve takımda 4 kişide daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

kulüplerinden 'da, teknik kadro ve futbolcular arasında 5 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Valencia Kulübü, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Arjantinli futbolcusu Ezequiel Garay'ın yanı sıra teknik kadro ve futbolcular arasında 4 kişide daha Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

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İspanyol kulüp, koronavirüs teşhisi konulan herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu, evlerinde karantinaya alındıklarını belirtti.

Daha fazla takım

Garay bu sabah sosyal medya hesabından, koronavirüs testinin pozitif çıktığını kamuoyuna açıklamıştı.

Arjantinli futbolcu, La Liga'da koronavirüs teşhisi konulan ilk futbolcu olmuştu.