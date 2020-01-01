Valencia'da Albert Celades ile yollar ayrıldı

La Liga ekibi, Villarreal karşısında alınan yenilginin ardından teknik direktörüyle yola devam etmeme kararı aldı.

İspanya 'nın 32. haftasında , konuk olduğu 'e 2-0 mağlup oldu.

Bu yenilginin ardından Avrupa kupalarına katılma potasının 5 puan gerisine düşen Valencia'da yönetim, yaptığı resmi açıklamayla teknik direktör Albert Celades ile yolları ayırma kararı aldığını duyurdu.

Aradan sonra oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve bu maçların 3'ünü kaybeden Valencia'nın deplasman maçlarındaki galibiyet özlemi 8 maça çıktı.

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İspanya Süper Kupa'ya yarı finalde, Kral Kupası'nda çeyrek finalde veda eden Valencia, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ise eşleştiği 'ya iki maçta toplam 8 gol yiyerek boyun eğmişti.

Kulüp sahipleri Peter Lim ve Anil Murthy'nin takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan ve Kral Kupası'nı kazandıran Marcelinho'yu sürpriz bir şekilde kovmasının ardından geçtiğimiz Eylül ayında takımın başına geçen Celades, 41 maçta 15 galibiyet alırken, sahadan 14 kez mağlup ayrıldı. 12 maç ise berabere sonuçlandı.

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İspanyol ekip sezon sonuna kadar Voro yönetiminde sahaya çıkacak.

Celades ile birlikte sportif direktör Cesar Sanchez'in de görevine son verildiği açıklandı.

Valencia, 32 haftası geride kalan La Liga'da topladığı 46 puanla sekizinci sırada yer alıyor.