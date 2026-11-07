Valencia'nın sağ beki Pablo Maffeo, Real Madrid karşılaşmasında hakem kararlarına yüklenerek, doğru olmadığını düşündüğü faul kararları nedeniyle duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bu sözler, İspanya Ligi maçları kapsamında Mestalla Stadı'nda oynanan ve Kraliyet ekibinin iki golle öne geçmesiyle sona eren ilk yarının ardından geldi.

Maffeo, iki devre arasında yapılan röportajda "DAZN" kanalına yaptığı açıklamalarda, oyuncuların maça odaklandığı bir anda röportajın zamanlamasının uygun olmadığını belirterek söyleşiyi yapmak istemediğini söyledi, ancak ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtlamayı kabul etti.

Valencia oyuncusu şunları ekledi: "İhtiyacımız olan tek şey, hakemin daha adil olması. İlk golün bir faul sonucu geldiğini düşünmüyorum ve bu bizi etkiliyor."

Aynı zamanda Maffeo, takımının performansını geliştirmesi ve rakip bölgesine daha iyi ulaşması gerektiğini kabul etti, ancak Valencia'nın iki gol geride olmasına rağmen rekabetçi bir maç ortaya koyduğunu vurguladı.

Maffeo'nun öfkesi, İspanyol bekin yaptığı bir müdahalenin ardından hakemin Kylian Mbappé lehine faul kararı vermesiyle ortaya çıktı. Bu karardan başlayan atak Fede Valverde'nin golüyle sonuçlandı, ardından Arda Güler ikinci golü ekledi ve Real Madrid ilk yarıyı ikili farkla önde kapattı.