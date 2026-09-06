Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, bugün pazar günü La Liga'da Mestalla Stadı'nda Valencia'ya karşı çıkacağı maçta, önümüzdeki çarşamba günü oynanacak ve Şampiyonlar Ligi'nin ilk mücadelesi olacak Hollanda ekibi Feyenoord karşılaşmasını da hesaba katarak ilk on birinde birkaç değişikliğe gidebilir.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Rodri'nin geçen yaz transfer döneminde Manchester City'den gelmesinin ardından La Liga'da Barça formasıyla ilk kez ilk on birde sahaya çıkması güçlü bir olasılık olarak öngörülüyor.

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Rodri'nin sahaya çıkması neredeyse kesin görünüyor; orta sahada Pedri'nin yanında oynaması bekleniyor. Bu arada Fermin Lopez'in de Dani Olmo'nun yerine ilk on bire dönmesi bekleniyor.

Lamine Yamal'ın fiziksel durumu ise en büyük soru işareti olmaya devam ediyor. Yamal, aldığı bir darbe nedeniyle dün cumartesi takım antrenmanına katılamadı. Flick, oyuncunun oynayıp oynamayacağına dair nihai kararı vermeden önce durumundaki gelişmeleri takip edecek.

Dinlendirilmesine karar verilmesi halinde, yerine Alman kanat oyuncusu Karim Adeyemi geçecek.

Raphinha'nın ise hücum hattında yer alması kesin görünüyor. Ayrıca cuma günü yapılan oylama sonucunun kesinleşmesinin ardından ilk kez resmi olarak kaptanlık pazubandını takacak. Son derece güçlü bir başlangıç yapan Anthony Gordon da sol kanatta sahaya çıkacak.

Savunma hattında da değişikliklere gidilmesi bekleniyor. Gerard Martin sol stoperde oynayacak, Eric Garcia ise sağ tarafta ilk on bire dönecek.

Garcia, ceza nedeniyle Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçında forma giyemeyecek.

Aynı zamanda Xavi Espart, ilk on birde üst üste dördüncü maçına çıkabilir; bu, kendisiyle birlikte yalnızca kaleci Joan Garcia'nın paylaştığı bir başarı.

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