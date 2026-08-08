Valencia B tarihinin en golcü oyuncusu, hemen Eredivisie’de göreve başlıyor

Excelsior, Mario Domínguez’i kadrosuna kattı. Rotterdam ekibi, forveti Valencia’dan kiraladı ve ayrıca satın alma opsiyonu da aldı.

Granada doğumlu Domínguez, 14 yaşında Valencia altyapısına katıldı. Şu anda 22 yaşında olan hücum oyuncusu, kulübün ikinci takımı Valencia Mestalla’da tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Bunu bu yıl nisan ayı sonunda 28. golüyle başardı (81 maçta).

Domínguez, 2022’de La Liga’da ilk maçına çıktı ancak hiçbir zaman A takımda tam anlamıyla kalıcı olamadı. Toplamda Los Che formasıyla beş maç oynadı.

"Bol gol ve takım için çok çalışmak. İnsanlar benden bunu bekleyebilir" diyen Domínguez, gol sezgisini ‘hissiyata’ bağlıyor. "Kaleyi görüyorsun ve bir bağ oluşuyor. Bu çalışılarak kazanılmaz, insanın içinde olur.”

Domínguez’in tercihinde belirleyici olan isim teknik direktör Ruben den Uil oldu. "Teknik direktör bana güven verdi. Beni burada ne kadar çok istediğini fark ettim, bu da belirleyici oldu. Ayrıca Eredivisie’yi de cazip bir lig olarak görüyorum, özellikle de forvetler için."

"Hücum futbolu, çok sayıda genç oyuncu. Buraya hızlı şekilde uyum sağlayabileceğimi düşünüyorum. Benim için bu mükemmel bir adım. Lig başladı. Bunu birlikte yapacağız ve hedefimize doğru çalışacağız" ifadelerini kullandı Domínguez.

Excelsior, Jerolldino Bergraaf (AZ) ve Mike van Duinen’in ayrılığının ardından hücum hattına takviye yapmak zorundaydı. Kulüp, temmuz ayının ortasında ise MVV Maastricht’ten gelen hücum oyuncusu Ilano Silva Timas’ı da kadrosuna katmıştı.