Vagner Love'ın yeni adresi belli oldu

Kazakistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Kairat, Brezilyalı golcü Vagner Love'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncuyla uzatma opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kairat'ın liderliğini sürdürdüğü Kazakistan 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 3 Temmuz'da ikinci kez ertelenmişti.

ekibi Corinthians ile sözleşmesini geçen ay fesheden 36 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Palmeiras, Flamengo, , , Shandong Luneng, 'de ise Aytemiz ve Beşiktaş formalarını giymişti.