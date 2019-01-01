Vagner Love’dan Beşiktaş’a: “Kimse benimle konuşmadı”

Beşiktaş'tan ayrılıp ülkesine dönen Vagner Love, siyah-beyazlı ekipte içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

Ara transferde Beşiktaş’la yollarını ayırıp Corinthians’la anlaşan Vagner Love, ülkesinde verdiği röportajda Beşiktaş yönetimini eleştirdi.

2015 yılında Brezilya şampiyonluğu yaşadığı kulübe geri dönen Love, Türkiye’den ayrılış sürecini Brezilya gazetesi Gazeta Esportiva’ya verdiği röportajda anlattı.

Corinthians’a geri döndüğü için yaşadığı memnuniyeti belirten 34 yaşındaki golcü, Brezilya kulübünde oyuncuların alacaklarının düzensiz ödenmesine rağmen şampiyon oldukları dönemi Beşiktaş günleriyle kıyasladı:

“2015’te böyle şeyler sorun olmuyordu. Çünkü düzenli bir iletişim vardı. Her zaman sorunların çözüleceğini ve işimize odaklanmamızı söyleyen bir ekiple çalışıyorduk.”

Bir dönem kadro dışı kalarak U-20 takımıyla idmanlara çıkan Love, yaşadığı memnuniyetsizliği ifade ederken şu cümleleri kullandı:

“Kimse gelip benimle konuşmadı. Bir problem olduğunda bunu gelip söylersiniz. Ancak ben ne antrenman yapamazken ne de paramı alamazken kimse gelip bir şey söylemedi.”

“Sadece alacaklarım ödenmezse FIFA’ya başvururum dediğim zaman benimle iletişime geçildi. Ancak bu söylemin üzerine bir mutabakat sağlayabildik.”

2018 Ocak transfer döneminde Beşiktaş’a katılan Love, siyah-beyazlı forma adına 29 maçta 11 gole imza attı.