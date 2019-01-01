Vagner Love, Corinthians'ta!

Beşiktaş ile mukavelesini fesheden Vagner Love, Corinthians ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın 1-1'lik BB Erzurumspor beraberliğinin ardından kulüp yöneticilerinden Ahmet Kavalcı, flaş bir haberi açıkladı.

Maçın ardından konuşan Kavalcı, uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Vagner Love ile yolların ayrıldığını ve oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Bir süredir Brezilya'dan çeşitli kulüplerle temas halinde olan Vagner Love, siyah-beyazlı kulüpte kadro dışı bırakılmış ve gönderilecekler listesindeki yerini almıştı.

Kavalcı'nın açıklamasından kısa süre sonra ise Corinthians, Love ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Geçen sezonun devre arasında 3 milyon euro'luk bedelle Alanyaspor'dan transfer edilen Vagner Love'ın sözleşmesi normal koşullarda 2020'nin Haziran ayında sona eriyordu.

Daha önce Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşayan 34 yaşındaki Sambacı futbolcu, Beşiktaş'ta görev yaptığı süre boyunca 29 resmi maçta forma giyerken 12 gol kaydetti.