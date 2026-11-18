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Arda Güler uzun süre Real Madrid'de kalacak. İspanya'nın en çok lig şampiyonluğu kazanan kulübünün çarşamba günü açıkladığı üzere, milli futbolcu 2029'da sona erecek sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı.

Güler, 2023'te Fenerbahçe'den Madrid'e 20 milyon avro bonservis bedeliyle transfer oldu. O tarihten bu yana 126 resmî maçta forma giyen sol ayaklı oyuncu, 54 gole doğrudan katkı sağladı. Son üç yılda Real Madrid ile lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası'nın da aralarında bulunduğu beş kupa kazandı.

Hücum oyuncusu, José Mourinho yönetiminde bu sezon düzenli olarak ilk 11'de forma buluyor. Tüm kulvarlarda oynadığı 14 maçta dört gol ve yedi asist kaydetti.