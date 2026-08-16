Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bu süreçte Brezilyalı Rodrygo Goes ve Eder Militao'nun sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalması devam ederken, ikilinin önümüzdeki aylarda sahalara dönmesi bekleniyor.

Bu konuda, İspanyol "Cope" radyosu muhabiri Arancha Rodriguez, bugün pazar günü, Rodrygo'nun geçtiğimiz 18 Mart'tan bu yana çapraz bağ ve menisküs yırtığı çektiğini ve takımdan uzak kalma süresinin 10 ila 12 ay arasında tahmin edildiğini, bunun da beklenen dönüşünü 2027 yılının başına taşıdığını belirtti.

21 Nisan'da arka uyluk kasında (hamstring) sakatlık yaşayan Militao'nun ise takımdan uzak kalma süresi 4 ila 5 ay arasında değişiyor; oyuncunun önümüzdeki eylül veya ekim ayında dönmesi bekleniyor.

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Real Madrid, Rodrygo'nun mart ayında sağ bacağındaki ön çapraz bağ ve dış menisküs yırtığının tedavisi için başarılı bir ameliyat geçirdiğini resmen açıklamış, oyuncu bunun ardından rehabilitasyon programına başlamıştı.

Militao ise nisan ayında Alaves karşılaşmasında sol bacağındaki arka uyluk kasında (hamstring) sakatlık yaşamış, ardından Real Madrid aynı kasın proksimal tendonunda yırtık olduğunu açıklamıştı.

Brezilyalı savunmacı, 28 Nisan'da başarılı bir ameliyat geçirdi ve bunun ardından iyileşme sürecine başladı.

Militao'nun sakatlığı, geçmiş sakatlık geçmişi nedeniyle özel bir önem taşıyor; çünkü oyuncu, daha önce arka uyluk kasında (hamstring) yaşadığı bir sakatlık sonucu yaklaşık 4 ay takımdan uzak kaldıktan sonra nisan ayında sahalara dönmüştü. Ayrıca 2024'ten bu yana iki kez çapraz bağ yırtığı yaşamıştı.

Real Madrid, Fransız bek Ferland Mendy'den de yoksun. Mendy, sağ bacağındaki rectus femoris kası tendonunda sakatlık yaşadı ve geçtiğimiz mayıs ayında başarılı bir ameliyat geçirdi. İyileşme sürecinin yaklaşık 5 ila 7 ay sürmesi ve oyuncunun bu yılın sonunda dönmesi bekleniyor.

Genç orta saha oyuncusu Thiago Pitarch ise 26 Temmuz'da yaşadığı diz iç yan bağ burkulmasından muzdarip; takımdan uzak kalma süresi yaklaşık 3 ila 4 hafta olarak tahmin ediliyor, bu da beklenen dönüşünü önümüzdeki ağustos ayı sonu veya eylül ayı başına taşıyor.



