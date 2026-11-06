Alınan kararlar, İttihad kulübünü geleneksel rakibi Hilal'in izinden gitmekten mahrum bıraktı; zira kulübün uzun bir süre beklemesi gerekecek.

Suudi Arabistan'ın "Okaz" gazetesi, İttihad kulübünün sahipliğinin devralınması dosyasının, önümüzdeki dönemde yeni yatırımcının seçilmesi amacıyla hâlâ değerlendirme ve inceleme işlemlerine tabi olduğunu belirtti.

Gazeteye göre bu süreç, başvuran yatırımcıların mali yeterlilik ve idari kapasite değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olarak uzayabilir ve gelecek yılın, yani 2027'nin sonuna kadar sürebilir.

"Okaz", ilgili taraflarla müzakerelerin hâlâ devam ettiğini, sunulan dosyaların incelenmesinin ise önemli bir aşama kat ederek mali ve idari ayrıntıların gözden geçirilmesi ile nihai değerlendirme evresine girdiğini açıkladı.

İşlemler, yatırımcıların finansman yönlerinin ve mali yükümlülüklerinin incelenmesini, ayrıca kulübü sahiplenme ve yönetme gerekliliklerini kısa ve orta vadede yerine getirme kabiliyetlerinin doğrulanmasını kapsıyor.

İşlemler aynı zamanda, mülkiyet yapısı içinde yerel bir ortağın bulunması gerekliliğiyle ve onaylanan düzenleyici çerçeveye uygun olarak, sahip tarafın belirlediği şart ve kurallar çerçevesinde yerli ve yabancı yatırımcıların dosyalarının incelenmesini de içeriyor.

Buna karşılık yerel yatırım seçeneği, gerekli mali yeterlilik ve idari kapasite şartlarının sağlanması koşuluyla, kulübün hisselerinin yüzde 70'ine varan bir oranla tek başına sahiplenilmesi için başvuruda bulunma imkânı tanıyor.

Hatırlanacağı üzere Hilal, geçtiğimiz nisan ayında hisselerinin yüzde 70'inin Prens Velid bin Talal'a ait Kingdom Holding şirketine devredilmesinin ardından, dört büyükler arasında Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun çatısından çıkan ilk kulüp olmuştu.