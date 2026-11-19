Ameliyat olmasının üzerinden 6 ay geçen Real Madrid yıldızı Ferland Mendy, maç kadrolarına geri dönebilir.

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L'Equipe'i kaynak gösteren AS gazetesinin haberine göre Fransız bek, teknik direktör José Mourinho'nun cumartesi günü La Liga'nın 13. haftasında oynanacak Celta Vigo maçı kadrosundaki en dikkat çekici yenilik olmaya aday.

Mendy, sağ bacağındaki rektus femoris kası tendonunda sakatlık yaşamış ve bu nedenle geçtiğimiz 11 Mayıs'ta ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Bu, Mendy'nin geçen sezon yalnızca 9 maça çıkabilmesine yol açan yeni bir talihsizlikti. Oyuncu, sezonun neredeyse tamamında revirde kalmasına neden olan bir dizi kas ve ayak bileği sakatlığıyla boğuşmuştu.

Kadroya bu dönüşle birlikte Fransız bek, sakatlıklar nedeniyle yaşadığı uzun süreli çileye son verebilir. Bu sakatlıklar onu Fransa Milli Takımı'ndan da uzak tuttu. Oyuncu, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana milli takıma çağrılmadı.

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Mendy'nin dönüşünün işaretleri, geçtiğimiz ekim ayının başında Valdebebas spor tesislerinde bireysel antrenmanlarda görünmeye başlamasıyla belirginleşti. Oyuncu, 6 gün sonra da takım antrenmanlarına katıldı.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 CEL

Ferland Mendy o zamandan bu yana bir aydan uzun süredir hazırlanıyor ve bu çalışmaların meyvesini bu hafta sonu toplayabilir.

Real Madrid, 30 puanla La Liga'da ikinci sırada yer alıyor ve lider konumdaki ezeli rakibi Barcelona'nın 3 puan gerisinde bulunuyor.