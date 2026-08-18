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Al Ahli v Johor Darul Ta'zim: AFC Champions EliteGetty Images Sport

Çeviri:

Uzun bir aradan sonra: Bosic, Mendy'nin Ahly'ye dönüşüyle ilgili durumu netleştirdi

Transfers
E. Mendy
Al Ahli - Abha
Al Ahli
Abha
Premier Lig
M. Pusic
Senegal
Suudi Arabistan
Hollanda

Senegalli kaleci "Racing" ile şu ana kadar hiç oynamadı

Ahli takımının teknik direktörü Hollandalı Marino Puşiç, uzun süredir sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Senegalli kalecisi Edouard Mendy'nin önümüzdeki dönemde takımın maçlarına dönüşüyle ilgili durumu netleştirdi.

Mendy, bu sezon Ahli'nin ilk iki maçında forma giymemişti; takım Roshn Ligi'nin ilk haftasında Diriyah'ı tek golle mağlup ederken, ardından Hâdimü'l-Haremeyni'ş-Şerifeyn Kupası'nın son 32 turunda Envar'ı 2-1 yenmişti.

Suudi Arabistan'ın "Er-Riyadiyye" gazetesi, Puşiç'in Abha'ya karşı oynanacak önümüzdeki maçta Mendy'yi ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdiğini ve bunun kalecinin yeni sezondaki Ahli ile ilk maçı olacağını belirtti.

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Ahli, Roshn Ligi'ne yeni yükselen rakibi Abha'yı önümüzdeki cumartesi günü, turnuvanın ikinci haftasında Cidde'deki İnma Stadı'nda ağırlayacak.

Premier Lig
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Abha crest
Abha
ABH

Basın haberleri Mendy'nin dün pazartesi Envar maçında forma giymeye hazır olduğunu doğrulamıştı; ancak gazete, Puşiç'in Senegalli kaleciye biraz daha dinlenme süresi vermek istediğini ortaya koydu.

Mendy, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın grup aşaması ikinci haftasında Norveç maçında Senegal Milli Takımı ile forma giyerken dizinde burkulma sakatlığı yaşamış ve o günden bu yana sahalardan uzak kalmıştı.

Mendy'nin Cidde ekibinin mevcut kaptanı olduğunu belirtmek gerekir; oyuncu, 2023 yazında Chelsea'den transfer olarak katıldığı takımda bu tarihten beri forma giyiyor ve takımın iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit ile Suudi Süper Kupası'nı kazanmasına katkıda bulundu.

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