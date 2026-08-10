El-Ayn'ın Faslı yıldızı Sofiane Rahimi, ADNOC Profesyonel Ligi'nin en iyi oyuncusuna verilen Altın Top yarışını kaybetti.

Rahimi, Altın Top için takım arkadaşı Mathias Palacios ve bu yaz El-Şarika'ya transfer olan eski takım arkadaşı Laba Kodjo ile yarıştı.

BAE Profesyonel Ligi Birliği'nin internet sitesi, en iyi oyuncuya verilen Altın Top ödülünü Palacios'un aldığını, El-Ayn'ın kalecisi Khalid Eisa'nın ise en iyi kaleciye verilen Altın Eldiven ödülüne layık görüldüğünü aktardı.

Birliğin internet sitesi, Rahimi'nin taraftar seçimiyle en iyi oyuncu ödülünü kazandığını, ayrıca 2025-2026 sezonunun rüya takımı kadrosunda Mısırlı takım arkadaşı Ramy Rabia ile birlikte yer aldığını belirtti.

Sofiane Rahimi kısa süre önce babasının hastalığını duyurmuş ve sevenlerinden onun için acil şifa duası etmelerini istemişti.

Rahimi şunları yazdı: "Babamın hastalığından başka hiçbir şey beni yıkmadı. O acı çektiğinde kalbim acıyor, yeter bana bu yorgunluk ya Rabbi, onu acı çekerken görmeye gücüm yok. Ya Rabbi, hastalığının beni ne kadar yıktığını biliyor ve görüyorsun, onun zayıflığına merhamet et ve haline lütuf göster, ya Rabbi babama şifa ver."

Sofiane Rahimi'nin geçtiğimiz sezon El-Ayn ile yerel çifteyi (ADNOC Profesyonel Ligi ve Devlet Başkanlığı Kupası) kazandığını hatırlatalım.