Mısırlı hakem uzmanı Samir Mahmud Osman, cumartesi akşamı oynanan ve 3-2'lik galibiyetle sonuçlanan Hilal-İttihad klasikosunda Suudi hakem Halid et-Tarris'in performansına ilişkin tartışmalara noktayı koydu. Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin sekizinci haftası kapsamında oynanan ve saha içinde büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada, bitiş düdüğünün ardından İttihad oyuncuları ile hakem arasında bir arbede de yaşandı.

Mısırlı uzmanın açıklamaları, İttihad kampında yaşanan öfke ortamının ortasında geldi. Takımın bazı oyuncuları, özellikle maçın son anlarında et-Tarris'in kararlarına itiraz etti; uzatma dakikalarının yönetim şekline yönelik protestoların ardından bitiş düdüğüyle birlikte olaylar tırmandı.

"Rotana Sport mea Walid" programında yaptığı açıklamalarda Samir Mahmud Osman, Suudi hakemin genel performansını övdü ve et-Tarris'in karşılaşmayı mahvettiğini düşünmediğini vurguladı. Ancak uzatma dakikalarının yönetimine ilişkin önemli bir noktaya dikkat çekti; bu nokta ona göre farklı bir yaklaşımı hak ediyordu.

Mısırlı hakem uzmanı şöyle konuştu: "Et-Tarris büyük bir maç yönetti, ancak uzatma süresini daha fazla eklemesi gerekiyordu." Osman bu sözleriyle, verilen sürenin maçta yaşanan tüm duraksamaları telafi etmeye yetmediğine işaret etti; bu durum ise uzatma süresinin hesaplanmasındaki doğruluk hakkında soru işaretleri doğurdu.

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Osman, karşılaşmada penaltının verilmesi için harcanan süre de dahil olmak üzere birçok duraksama yaşandığını, bunun yanı sıra oyunu kesintiye uğratan başka olayların da meydana geldiğini belirtti. Uzatma süresinin artırılmasının, fiili oyun süresi açısından maça daha adil bir şekilde tamamlanma fırsatı tanıyacağını ifade etti.

Böylece Samir Mahmud Osman, klasikoyu mahvetme sorumluluğunu hakem Halid et-Tarris'e yüklemedi; aksine performansını genel olarak överken, uzatma süresiyle ilgili açık bir not düştü. Öte yandan bu değerlendirme, maçın yankılarının sürdüğü bir dönemde geldi. İttihad oyuncuları karşılaşmanın sonucuna öfke duyarken, mücadele Hilal'in galibiyetiyle sona erdi ve Hilal, Roshn Ligi'ndeki liderliğini pekiştirdi.







