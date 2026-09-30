Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasında yaşanan kriz, milli takım kaptanının takım kampından ayrılıp Madrid'e doğru yola çıkmasının ardından tırmandı. Bu gelişme, söz konusu saatlerin Portekizli yıldızın ülkesinin formasını giydiği son saatler olup olmayacağı sorularını gündeme getirdi.

"Marca" gazetesi, Ronaldo ile Jesus arasındaki anlaşmazlığın kronolojik seyrini ortaya koyarak, Portekiz kaptanının milli takımın hesaplarında sıradan bir oyuncu olmadığını ve son günlerde yaşananların iki taraf arasındaki gerginliğin tırmanmasına, hatta Ronaldo'nun kamptan ayrılma kararına kadar götürdüğünü açıkladı.

Başlangıç: Ronaldo'nun iki maçta oynaması konusunda anlaşma

Hikâye, Jorge Jesus'un kadro açıklanmadan önce ortaya çıkan tüm söylentilere rağmen Cristiano Ronaldo'yu dört maç için kadroya çağırmasıyla başladı.

"Marca"ya göre teknik direktör ve oyuncu, Ronaldo'nun Galler karşısındaki ilk maçta ve ardından 4 Ekim'de Norveç karşısındaki dördüncü maçta oynaması konusunda anlaştı.

Başlangıçta işler doğal bir seyir izledi; Ronaldo, Galler karşısında ilk 11'de sahaya çıktı, ilk 66 dakikayı oynadı ve geçersiz sayılan bir gol kaydetti.

Jesus, Norveç karşısında planını değiştiriyor

Ancak işler, Portekiz'in 2-1 kazandığı Norveç karşısındaki ikinci maçın sabahında değişti.

"Marca"nın aktardığına göre Jesus, Ronaldo'ya maçta kendisine ihtiyaç duyduğunu ve muhtemelen onu son 30 dakikada oyuna alacağını bildirdi.

Nitekim Erling Haaland'ın golünün ardından 51. dakikada skor 1-1'i gösterirken Ronaldo ısınma hareketlerine başladı.

Ancak Portekiz'in 54. dakikada 2-1 öne geçmesiyle maçın hesapları değişti; öncelikli hedef üstünlüğü korumak hâline geldi ve Jesus artık Ronaldo'yu oyuna almanın gerekli olduğunu düşünmedi.

Portekiz kaptanı yaklaşık yarım saat boyunca ısınma hâlinde kaldı ancak sahaya çıkmadı ve maçın bitiminin ardından öfkeyle sahayı terk etti.

Ronaldo antrenmanlara katılmıyor

Kriz ertesi gün daha da derinleşti; Ronaldo, milli takımın grup antrenmanına katılmadı.

İspanyol gazetesine göre oyuncu gruptan uzak kaldı ve otele gitti, spor salonunda ise bireysel antrenman yaptı.

Jesus'un açıklamaları Ronaldo'nun öfkesini alevlendiriyor

Ancak en dikkat çekici dönüm noktası, Jorge Jesus'un basın toplantısı sırasında yaşandı.

"Marca"ya göre Ronaldo, teknik direktörünün açıklamalarını takip etti ancak Norveç karşısında oynamamasıyla ilgili sunulan gerekçelere ikna olmadı.

Jesus, Ronaldo'nun durumunu, oyuncunun maçta oyuna alınmamasının ardından verdiği tepkiye atıfta bulunarak, sadece "10, 15 ya da 20 saniye süren bir hayal kırıklığı anı" olarak nitelendirmişti.

Grupla birlikte antrenmanlara dönmek yerine Ronaldo, milli takım kampından ayrılmaya karar verdi ve Madrid'e dönmek için özel uçağını kullanmaya hazırlanıyor. Oyuncunun çarşamba akşamı İspanya'nın başkentine ulaşması bekleniyor.

Bu, Ronaldo'nun Portekiz ile son maçı mıydı?

Ronaldo'nun milli takımı bırakma konusunda nihai bir karar aldığını kesin olarak söylemek için henüz erken; özellikle gelişmelerin hâlâ çok yeni olduğu ve oyuncudan bu konuda resmi bir açıklama gelmediği düşünülürse.

Ancak Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın gölgesinde milli takım kampından ayrılması, bunun uluslararası kariyerinin sonu olma ihtimalini gündeme getiriyor.

Ronaldo, Portekiz ile oynadığı 234 uluslararası maçta hâlihazırda 146 gole sahip; bu, onu milli takımın tarihi gol kralı ve en çok uluslararası maça çıkma rekorunun sahibi hâline getiren bir kariyer.

Şimdi en dikkat çekici soru şu: Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na yeniden dönecek mi, yoksa Jorge Jesus ile yaşadığı kriz uluslararası kariyerini gerçekten sona mı erdirdi?