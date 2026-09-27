Uyarıya rağmen: Zidane, Real Madrid'in öfkesini patlattı

Kylian Mbappé'nin Fransa ile Türkiye maçından sakatlanarak çıkması yalnızca ülke milli takımı için sarsıcı bir darbe olmakla kalmadı, aynı zamanda aynı dizde yaşadığı ağrılar nedeniyle golcüsünü sahaya sürmenin taşıdığı riske önceden dikkat çekmiş olan Real Madrid içinde de bir öfke ve hayal kırıklığı halinin kapısını araladı.

Fransız L'Équipe gazetesi, Mbappé'nin Türkiye maçı sırasında sol dizinden sakatlanmasının ardından Real Madrid'in sağlık ekibinin yaşananlardan memnun olmadığını ortaya koydu; kulüp, kamp başlamadan önce Fransa Milli Takımı sağlık ekibine oyuncunun durumunu bildirmiş ve onunla temkinli şekilde ilgilenilmesini istemişti.

Mbappé, geçtiğimiz pazartesi günü Fransa kampına aynı bölgede hafif ağrılar yaşarken katılmıştı ve Real Madrid bu durumdan haberdardı; zira kulüp, oyuncunun durumuyla ilgili tüm tıbbi bilgileri Fransa Milli Takımı sağlık ekibine iletmişti.

L'Équipe'in aktardığına göre, Kraliyet Kulübü yetkilileri, özellikle diz durumunu bilmeleri ve önümüzdeki önemli maçlarda oyuncuya ihtiyaç duymaları nedeniyle Mbappé'nin dinlenmesini ve Türkiye maçında sahaya sürülmemesini istiyordu.

Ancak Zinédine Zidane, Fransa Milli Takımı kaptanını ilk on birde oynatma kararı aldı; Mbappé, aynı dizindeki yeni bir sakatlık nedeniyle 59. dakikada sahayı terk etti.

Türkiye'de yapılan ilk tetkikler ön çapraz bağda kopma olmadığını ortaya koysa da, sakatlığın ciddiyetini veya oyuncunun sahalardan uzak kalacağı süreyi henüz kesin olarak belirlemedi; İspanyol kaynaklar ise oyuncunun yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalabileceğinden söz etti.

José Mourinho, Mbappé'nin sahadan çıkmasının hemen ardından durumunu en yakından takip edenlerden biri oldu; Real Madrid teknik direktörü, önümüzdeki dönemde büyük kulübün kendisine olan bağımlılığı göz önünde bulundurularak golcüsünü aramak ve geçmiş olsun demek için hızla harekete geçti.

Sakatlığın zamanlaması, ekim ayı içinde Şampiyonlar Ligi'nde Roma, ardından İspanya Ligi'nde Sevilla ve 25 Ekim'de Barcelona karşısında oynanacak merakla beklenen El Clásico da dahil olmak üzere bir dizi önemli maça hazırlanan Real Madrid için ideal değildi.

Bu durum, kulüp içindeki hayal kırıklığının boyutunu daha da artırıyor; özellikle de sakatlığın, Real Madrid'in endişelerini daha önce Fransa Milli Takımı'na iletmiş olmasının ardından oyuncusunu riske atmaktan kaçınabileceği bir dönemde gelmiş olması nedeniyle.

Sakatlığın ardından Zidane, Mbappé'yi Fransa Milli Takımı sağlık ekibinin gözetiminde ek tetkiklere tabi tutmak yerine hızla Real Madrid'e geri göndermeye karar verdi; bu, iki taraf arasındaki gerginliği daha da artırmaktan kaçınma girişimi gibi görünen bir adım oldu.

Mbappé, Fransa kampından fiilen ayrıldı ve önümüzdeki saatlerde sakatlığın boyutunu ve sahalardan uzak kalacağı süreyi belirlemek için ek görüntüleme tetkikleri yapacak olan Real Madrid sağlık ekibinin gözetimine girdi.