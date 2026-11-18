İki milli maçta 5 gol, 12 dakika içinde gelen bir hat-trick ve Real Madrid'in en parlak yıldızlarından birinin yüzünden uzun süredir eksik olan bir gülümseme. Vinicius Junior, beklentilerin çok uzağında kalan ve takımdaki geleceğini ve konumunu giderek daha fazla sorgulatan sezon başlangıcının ardından eleştirmenlerine bu şekilde yanıt vermeyi seçti.

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İspanya başkentinde eski parıltısına bir türlü kavuşamayan Brezilyalı yıldız, son milli aradan bambaşka bir görüntüyle döndü. Brezilya'nın Japonya'ya 2-3 kaybettiği maçta iki gol atan Vinicius, ardından Singapur karşısında alınan 7-0'lık farklı galibiyette rakip fileleri üç kez havalandırdı.

Pek çok kişi yaşananları, Avrupa'da her hafta karşılaştığı savunma gücüne sahip olmayan rakiplere karşı gelen geçici bir çıkış olarak değerlendirse de Vinicius'un dönüşünü daha ciddiye almayı gerektiren başka işaretler de ortaya çıktı. Özellikle düşüşünün nedenlerine dair açık itirafları ve en iyi formuna yeniden kavuşacağına dair net bir söz içeren açıklamaları bu açıdan dikkat çekti.

Ancak şimdi akıllara gelen soru şu: Vinicius'un krizi gerçekten sona erdi mi, yoksa Brezilyalı oyuncunun rakiplerin korkulu rüyasının geri döndüğünü kanıtlaması için milli takımda attığı beş golden fazlasına mı ihtiyacı var?

Dünyanın zirvesinden karmaşık bir sezon başlangıcına: Vinicius'a ne oldu?

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Vinicius'un düşüşü, gol sayısında yaşanan geçici bir azalmadan ibaret değildi. Bu düşüş, iç içe geçerek onu Real Madrid taraftarlarının görmeye alışkın olduğu görüntüden uzaklaştıran bir dizi koşulla bağlantılıydı.

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20'den fazla golle tamamladığı önceki sezonun ardından Brezilyalı kanat oyuncusu, bu sezona büyük bir baskı altında girdi. Adının Premier Lig'e transferle, özellikle de Arsenal'in kendisini kadrosuna katma ilgisiyle anılması, geleceğini Avrupa basınının ana gündem maddelerinden biri haline getirdi.

Vinicius, Real Madrid ile sözleşme yenileme meselesini netleştirmekte gecikti ve sonunda geçen Ağustos ayında uzun vadeli yeni bir anlaşmaya imza attı. Ancak oyuncu daha sonra, kendisiyle ilgilenen kulüplerin çokluğunun ve geleceği etrafındaki tartışmaların sezona başlangıcını etkileyen zihinsel bir baskıya yol açtığını itiraf etti.

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Sorun bununla da sınırlı değildi. Real Madrid formasıyla çıktığı 12 maçta yalnızca bir gol ve üç asistle yetinen oyuncu, saha içindeki performansı nedeniyle de eleştirilerin hedefi oldu. Bu rakamlar ne potansiyeliyle ne de dünya futbolunun en önemli yıldızları arasındaki konumuyla örtüşüyordu.

İşler, 10 Ekim'de Villarreal karşısında rakip takımın oyuncusu Nathan Saliva'nın saçını çektiği için kırmızı kart görmesiyle daha da karmaşık hale geldi. Brezilyalı yıldız, bu olay ve hakeme yönelik itirazları nedeniyle La Liga'da dört maç men cezası aldı.

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Böylece aralarında Barcelona ile oynanan El Clasico'nun da bulunduğu önemli karşılaşmaları kaçırdı. Üstelik maç ritmini ve özgüvenini yeniden kazanmaya en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde kendini takımın hesaplarının dışında buldu.

Alışılmadık itiraflar: Vinicius düşüşünün sırrını açıkladı

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Vinicius'un dönüşündeki en önemli anlar, belki de Brezilya formasıyla beş golünü atmadan önce, özellikle Singapur maçı öncesindeki basın toplantısında, formundaki düşüşe katkıda bulunan nedenleri kamuoyu önünde itiraf etmeye karar verdiğinde başladı.

Oyuncu, Brezilya'nın son 16 turunda Norveç'e elenerek erken veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nın ardından gerektiği gibi hazırlanamadığını ve bu durumun hem kendisi hem de takım arkadaşları üzerinde büyük bir psikolojik iz bıraktığını açıkladı.

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Vinicius, tatili dinlenmek ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için değerlendirdiğini söyledi. Ancak önceki yıllara kıyasla daha az antrenman yaptığını ve bunun Real Madrid'deki başlangıcını etkilemiş olabileceğini kabul etti.

Ayrıca sözleşme yenileme süreci ve diğer kulüplerin kendisini transfer etme konusunda gösterdiği ilgi nedeniyle yaşadığı baskıdan da açıkça bahsetti. Bu konuların zihnini meşgul ettiğini ve konsantrasyonunu etkilediğini vurguladı.

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Brezilyalı yıldız, düşüşü için kendisini tamamen aklayacak bahaneler sunmaya da çalışmadı. Hata yapan ve bu hatalardan ders çıkarmaya çalışan bir insan olduğunu kabul etti. Olağanüstü bir seviyeyi uzun yıllar boyunca korumanın zorluğuna dikkat çeken Vinicius, istikrarın en belirgin örnekleri olarak Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun kariyerlerini gösterdi.

Ancak açıklamalarında en çok dikkat çeken nokta, geçen sezon yaşananları hatırlatmasıydı. Brezilyalı oyuncu o dönemde Aralık ayına kadar yalnızca beş gol atmış, ancak sezonu 20'den fazla golle tamamlamıştı.

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Vinicius, hazırlanmaya ve gelişmeye devam ettiğini söyledi ve büyük bir özgüven taşıyan şu sözleri ekledi: "Sezonun kritik anında her zaman oradayım."

Ancelotti yönetiminde beş gol: Vinicius aradığını buldu mu?

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Vinicius'un en ikna edici yanıtı saha içinden geldi. Brezilyalı oyuncu son milli arada gol yollarındaki keskinliğine yeniden kavuştu ve Brezilya Milli Takımı ile üst üste oynadığı iki maçta beş gol attı.

Brezilya'nın Japonya'ya 2-3 yenilmesine rağmen Real Madrid'in kanat oyuncusu, ülkesinin iki golünü de atarak hücumda farklı bir görüntü sergiledi. Ardından Singapur karşısında 7-0 kazanılan maçta 8, 14 ve 20. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak yükselişini sürdürdü.

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Bu, Vinicius'un Brezilya forması altındaki ilk hat-trick'iydi. Üstelik uzun süren sıkıntılı bir dönemin ardından özgüvenini yeniden kazanmaya çalışan oyuncu için son derece önemli bir zamanda geldi.

Tam bu noktada üzerinde durulmaya değer bir paradoks ortaya çıkıyor: Carlo Ancelotti'nin Vinicius'un en iyi versiyonunu geri getirmedeki rolü.

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İtalyan teknik adam, oyuncunun Real Madrid'deki gelişiminde en büyük payı olan isimlerden biri. Ancelotti, Madrid ekibindeki önceki döneminde Vinicius'u büyük ölçüde hız ve dripling yeteneğine dayanan yetenekli bir kanat oyuncusundan Avrupa futbolunun en etkili hücumcularından birine dönüştürmeyi başarmıştı.

Şimdi ise Ancelotti'nin oyuncunun içindeki en iyiyi yeniden ortaya çıkarmayı başardığı görülüyor. Ancak bu kez Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak.

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Rakamlar bu etkinin boyutunu açıkça ortaya koyuyor. Vinicius, İtalyan teknik adamın yönetiminde çıktığı 20 maçta gol sayısını 13'e yükselterek Ancelotti döneminde Brezilya'nın en golcü oyuncusu oldu.

Vinicius için mesele yalnızca gol atmak değil. Asıl önemli olan, farkı yaratabilecek oyuncu olduğu hissini yeniden kazanmak ve önümüzdeki önemli karşılaşmalar öncesinde hâlâ milli takımının en önemli silahlarından biri olduğunu göstermek.

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Yine de bu yükselişi abartmamak gerekiyor. Singapur maçı, oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen seviyede bir savunma sınavı değildi. Japonya'ya karşı atılan goller de Real Madrid'deki performansını çevreleyen tüm soru işaretlerini tek başına silmiyor.

Mourinho ve gerçek sınav: Uyanış Madrid'e taşınacak mı?

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Vinicius'un dönüş hikâyesinin en zor aşaması tam da burada başlıyor. Milli takımda atılan beş gol oyuncuya büyük bir moral kazandırdı. Ancak bu özgüveni Real Madrid'de istikrarlı bir performansa dönüştürmeyi başaramadığı sürece, bu goller krizini sona erdirmek için tek başına yeterli olmayacak.

Jose Mourinho, Brezilyalı kanat oyuncusunun dönüşünden yararlanmak için önemli bir fırsat yakalayacak. Özellikle oyuncunun ceza süresini tamamlamış olması ve 21 Kasım'da oynanacak Celta Vigo maçından itibaren La Liga karşılaşmalarına dönebilecek olması bu açıdan kritik.

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Ancak Vinicius'un ilk on birdeki garantili yerine dönmesi kesin değil. Zira Yan Diomande, onun yokluğunu fırsata çevirerek dikkat çekici performanslar sergiledi. Üstelik Brezilyalı yıldızın kırmızı kart gördüğü Villarreal maçında galibiyet golünü de attı.

Bu da sol kanat pozisyonundaki rekabetin daha karmaşık hale gelebileceği anlamına geliyor. Özellikle Diomande aynı performansı sürdürürse ve Mourinho, Vinicius'tan hücumdaki etkisini yeniden kazanmasını ve takımın gerekliliklerine uymasını beklerken bu durum daha da belirginleşebilir.

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Brezilyalı oyuncunun, yalnızca boş alan bulduğunda gol atmakla yetinmeyip bire bir mücadelelerde savunmacıları geçme, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama ve topsuz alanda etkili hareket etme becerisini yeniden kazandığını kanıtlaması gerekiyor.

Ayrıca zihinsel ve duygusal yönünü de aşması şart. Zira davranışları birden fazla kez forma şansını etkileyen sorunlara yol açtı ve Villarreal karşısında gördüğü kırmızı kart bunun açık bir örneğiydi.

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Öte yandan Vinicius, geri dönebileceği konusunda iyimser olmak için yeterli geçmişe ve potansiyele sahip. O, yeteneğini sıfırdan kanıtlaması gereken bir oyuncu değil. Daha önce Avrupa futbolunun zirvesine ulaşmış ve konumunu korumanın ne gerektirdiğini çok iyi bilen bir yıldız.

Uyanış mı, serap mı? Cevap önümüzdeki maçlarda

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Brezilya Milli Takımı'nda yaşananlar, Vinicius'un özgüvenini yeniden kazanması için gerçek bir başlangıç olarak görülebilir. Özellikle bu beş golün, oyuncunun hatalarını kabul ettiği ve formunu etkileyen nedenleri açıkça ortaya koyduğu bir dönemde gelmesi bu açıdan önemli.

Ancak oyuncunun rakiplerine korku salan eski versiyonuna döndüğünü ilan etmek için henüz erken. Zira iki milli maçta parlamakla, uzun aylar boyunca Avrupa'nın büyüklerine karşı aynı seviyeyi korumak arasında büyük bir fark var.

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Asıl sınav, Japonya ve Singapur karşısında attığı gollerin sayısı olmayacak. Gerçek sınav, Real Madrid'deki yerini yeniden kazanması, Mourinho'yu kendisine güvenmeye mecbur bırakması ve son aylarda geleceği ile performansı etrafında dönen tartışmalara son vermesi olacak.

Vinicius, yeteneğini kaybetmediğine dair ilk kanıtı ortaya koydu. Belki de yalnızca özgüvenini yeniden kazanmaya ve önceliklerini yeniden düzenlemeye ihtiyacı vardı. Ancak şimdi milli arada yaşananların gelip geçici bir parıltıdan ibaret olmadığını kanıtlaması gerekiyor.

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Rakiplerin korkulu rüyası Brezilya'da dişlerini yeniden gösterdi. Ancak Avrupa, ondan asıl büyük kanıtı Real Madrid formasıyla bekliyor.