"Uyan, gollerle övünmenin zamanı değil": Mbappe'ye Fransa'dan sert uyarı

Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki yolculuğuna yarın akşam, cuma günü Türkiye'ye konuk olarak zorlu bir sınavla başlıyor. Bu maç, Zinedine Zidane'ın "Horozlar"ın teknik yönetiminin başındaki ilk maçı olacak.

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı ve Zidane'ın güvendiği en önemli silahlardan biri olan Kylian Mbappe, özellikle tercih ettiği sol kanat mevkiine geri dönme ihtimaliyle birlikte, bu karşılaşmada dikkatlerin odağında olacak.

Real Madrid forveti, milli takımın hesaplarında büyük önem taşıyor; ancak Altın Top yarışına katılma hedefini açıkça ilan etmesinin ardından etrafındaki baskılar artarken, savunma açısından daha fazla çaba göstermesi istenebilir.

Zidane'ın ilk çıkışından önce, eski Fransa Milli Takımı yıldızı Christophe Dugarry, Mbappe'ye doğrudan bir mesaj göndererek, ondan seviyesini yükseltmesini ve yalnızca gol atmakla yetinmek yerine takımı kupalara taşımak için çalışmasını istedi.

Dugarry, "RMC" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Mbappe uyanmak zorunda kalacak. Gol atıyor, bunda hiçbir sorun yok, ama artık şampiyonluklar kazanmıyor."

Şöyle devam etti: "Real Madrid ile artık kazanmıyor. Fransa Milli Takımı ile de artık kazanmıyor. Bir noktada şampiyonluklar kazanmak zorunda kalacak."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Zidane, Mbappe ile aynı konuşmayı yapacak: Kazanmak mı istiyorsun, yoksa sadece gollerini atıp hava mı atmak istiyorsun? Bir noktada mesele bu olacak."

Dugarry sözlerini şu net mesajla noktaladı: "Yıllar geçti ve hiçbir şey kazanmıyoruz."

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