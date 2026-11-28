Roberto Mancini, İtalya'nın Uluslar Ligi mücadelesi için tecrübesiz gençleri kadroya çağırmak zorunda kaldığını belirterek Serie A'daki yerli oyuncu oranını “utanç verici” diye niteledi. İtalya çeyrek finale kalamazken teknik direktör, kadroyu yeniden kurmak için cesur riskler alması gerektiğini kabul etti.

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Mancini, Uluslar Ligi'nde gençlere yöneldi

Mancini, Serie A'daki yerli oyuncu eksikliğinin, üst düzey lig tecrübesi çok az olan gençleri milli takıma çağırmaktan başka seçenek bırakmadığını açıkladı. Corriere dello Sport'a verdiği röportajda İtalya teknik direktörü, son kadro tercihlerini anlattı.

Mancini, bu ayki Uluslar Ligi maçları öncesinde Riccardo Cassano ve Simone Lontani'nin de aralarında bulunduğu altyapı oyuncusu birkaç genci milli takım kampına çağırdı. İtalya'nın farklı sonuçlar aldığı bu milli maç döneminde takım, Fransa'yı mağlup etti ancak ardından Belçika'ya 4-1 yenilmesi çeyrek finale yükselme umutlarını bitirdi.

Serie A'daki “utanç verici” oran değişimi zorunlu kıldı

Mancini'nin tepkisinin temelinde, İtalya'nın en üst liginde düzenli olarak forma giyen ve milli takıma çağrılabilecek oyuncu havuzunun daralması yatıyor. Yerli oyuncu oranı hızla düşerken teknik direktör, milli takımın rekabet gücünü korumak için kulüplerinde düzenli oynayan tecrübeli isimlerin ötesine bakması gerektiğini düşünüyor.

“Serie A'daki İtalyan oyuncuların oranı yüzde 30'a düştüğü için genç oyuncuları çağırmak zorunda kaldım. Bu utanç verici bir oran,” diyen Mancini sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelişebilecek potansiyele sahip genç oyuncular aramaktan başka seçeneğim yok.”

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Kulüplerin ilgisizliği ve 20 yıllık sorun

İtalya'nın bugünkü sıkıntıları, yakın geçmişteki çarpıcı tabloyla birlikte değerlendiriliyor. Dört kez dünya şampiyonu olmasına rağmen milli takım, son üç Dünya Kupası'na katılamadı. Mancini, bu sezon AC Milan formasıyla on gol atan 20 yaşındaki forvet Alphadjo Cisse'ye Belçika karşısında ilk milli maçına çıkma şansı vererek yükselen yeteneklere güvenmeye hazır olduğunu gösterdi. Mancini, yapısal sorunun yeni olmadığını vurguluyor ve ülke kulüplerinden herhangi bir destek beklemiyor.

“Onları önemli maçlarda sahaya sürerek risk almam gerekiyor,” dedi. “Kulüpler milli takımla ilgilenmiyor, milli takım kendi çözümlerini bulmak zorunda. En az 20 yıldır süren durumdan şikâyet etmenin anlamı yok. Oyuncuları bulup onlara tecrübe kazandırmalıyız, birkaç yenilgi riskini göze almak gerekse bile.”

İtalya'nın geleceği için uzun vadeli risk

Uluslar Ligi macerası grup aşamasında sona eren İtalya'yı şimdi geleceğini belirleyecek bir geçiş dönemi bekliyor. Milli takım, yükselen yetenekleri aramaya ve onları hızla A milli takım düzeyine taşımaya devam edecek. Bu yaklaşım kısa vadede olumsuz sonuçlar doğurabilecek olsa da İtalya, genç oyuncuların erken yaşta kazandığı tecrübenin sonunda en büyük sahnede karşılığını bulmasını umuyor.