Real Madrid, önümüzdeki pazar oynanması planlanan Racing Santander maçına hazırlanırken, iki temel oyuncusu grubun geri kalanından farklı bir antrenman programına tabi tutuluyor.

Sport gazetesi, Arda Güler ve Fede Valverde'nin, El Clasico'nun ardından üst üste ikinci gün gruptan ayrı olarak antrenmanlarını sürdürdüğünü aktardı.

Güler ve Valverde, bir önceki gün, yani çarşamba günü spor salonunda çalışmalarının ardından, bugün perşembe günü Valdebebas tesislerinde özel antrenman yaptı.

Oyuncular açısından beklentiler olumlu görünüyor. Real Madrid'den gelen bilgilere göre, Valverde'nin tabi tutulduğu tıbbi muayeneler herhangi bir sakatlığın olmadığını ortaya koydu; Güler ise hafif bir kas yorgunluğu yaşıyor.

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İki oyuncunun da, halihazırda Valdebebas'ta ayrı bir antrenman programına devam etmelerine rağmen, Racing maçında forma giymeye hazır olmaları bekleniyor.

Rakamlar, Valverde'nin en iyi fiziksel seviyesine kavuşmasının önemini gözler önüne seriyor. Real Madrid'in ilk kaptanı olan orta saha oyuncusu, çeşitli kulvarlarda 13 maçta 1071 dakika sahada kaldı. İspanya Ligi'nde ise Valverde, şimdiye kadar oynanan on haftanın tamamında ilk on birde başladı ve sahada 801 dakika forma giydi.

Güler de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarında önemli bir yer tutuyor. Türk oyuncu, çeşitli kulvarlarda 12 maçta toplam 702 dakika sahada kaldı; bu süre içinde 3 gol attı ve 4 asist yaptı. Ayrıca İspanya Ligi'nin on haftasının tamamında forma giydi ve bunların sekizine ilk on birde başlayarak, Real Madrid'in hücum verimliliğini destekleyen alışılmış unsurlardan biri haline geldi.

Güler ve Valverde'nin fiziksel hazırlıkları, yaklaşan maç takvimi göz önüne alındığında ayrı bir önem kazanıyor. Zira Real Madrid, tam bir ay boyunca sürecek bir deplasman maçları serisine başlamaya hazırlanıyor.

Beyazlı takım, önümüzdeki pazar Racing Santander'e konuk olacak, ardından 4 Kasım'da AEK ile karşılaşmak için Atina'ya gidecek, haftayı ise 7 Kasım Cumartesi günü Mestalla Stadı'nda Valencia ile oynayacağı maçla kapatacak.

Üst üste oynanacak bu üç deplasman maçı, müsabaka takviminin baskısı altında oyuncuların fiziksel efornunun dikkatle yönetilmesini zorunlu kılıyor.

Sakat olan diğer oyunculara gelince, Raul Asencio bireysel olarak antrenman yaparken, Rodrygo iyileşme amaçlı rehabilitasyon programına devam ediyor. Antrenmanın geri kalanında ise topla yapılan çalışmalar, taktik çalışmaya ayrılan bir bölüm ve ardından küçük ebatlı bir sahada maçlar yer aldı.

Bir sonraki antrenman yarın cuma günü yapılacak ve Güler ile Valverde'nin fiziksel durumlarındaki gelişimin takip edilmesi, beyazlı takımı önümüzdeki ay bekleyen deplasman maçları serisi başlamadan önce, Mourinho'nun kadrosundaki iki temel unsurun ne ölçüde hazır olduğunun belirlenmesini sağlayacak.