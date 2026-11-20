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Şüpheleri giderdi: Tenis yıldızı Carlos Alcaraz, ATP Finalleri'ndeki etkileyici performansıyla uyluk sakatlığına ilişkin endişeleri geride bıraktı.

Yedi Grand Slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi, gruptaki üçüncü maçında İtalyan Flavio Cobolli'yi de 6-4, 6-1 yendi ve fiziksel olarak tamamen iyi durumda göründü.

Torino'daki ilk şampiyonluğuna ulaşma yolunda önünde bir engel görünmüyor. Alcaraz böylece Almanya'nın yıldız ismi Alexander Zverev'in en güçlü rakibi olmayı sürdürüyor.

Alcaraz, perşembe günü MR ile kontrol ettirdiği sol uyluğuna siyah bir bandaj sarmıştı. Kortta iyi hareket etti ve servis kullandığı oyunlarda rakibine fırsat tanımadı. Mümkün olduğunda rallileri kısa tuttu ve etkileyici bir performansla 29 kazandıran vuruş yaptı.

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Bu, Alcaraz'ın üst üste 12. galibiyetiydi. Rus Daniil Medwedew'e karşı oynadığı ikinci grup maçının ardından hafif endişeler yaşanmıştı. Alcaraz, bir gün önce sağlık ekibinden turnuvaya devam edebileceğine dair onay almıştı.

Getty Images

Üç grup maçını da kazanan Alcaraz, cumartesi günü yarı finalde ABD'li Ben Shelton ile karşılaşacak. Finalde ise dünya sıralamasının zirvesindeki Zverev ile merakla beklenen bir düello yaşanabilir.

Alcaraz sportif açıdan müthiş bir formda. 23 yaşındaki tenisçi, Viyana ve Paris'teki turnuva zaferlerinin ardından Torino'ya büyük bir özgüvenle gelmişti. Şampiyon olursa 1976'da Manuel Orantes ve 1998'de Àlex Corretja'nın ardından gayriresmî dünya şampiyonu unvanını alan üçüncü İspanyol olabilir.